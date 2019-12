Heffing voor wie herbestemde grond in waarde ziet stijgen

Wie in de toekomst zijn grond in waarde ziet stijgen omdat de overheid er meer bouwrechten op toekent, zal een heffing op die meerwaarde betalen.

Eigenaars die een grond in waarde zien dalen omdat er niet meer op gebouwd mag worden, zullen het waardeverlies van de overheid voortaan volledig terug betaald krijgen. Omgekeerd zal wie een grond waardevoller ziet worden omdat de overheid de bestemming ervan wijzigt, op die meerwaarde ook een belasting betalen.

Betonstop

De Vlaamse regering heeft dat vrijdag beslist in haar ontwerp van het instrumentendecreet. Het maakt deel uit van een breder pakket wetgeving over kwetsbare bossen, het beperken van woonreservegebied, en windmolens die de ruimtelijke ordening in Vlaanderen moeten vorm geven. De vorige Vlaamse regering doopte die om tot de betonstop, maar dat plan was zo gecontesteerd dat het is omgevormd tot de bouwshift. Bedoeling blijft wel om tegen 2040 geen nieuwe ruimte meer aan te snijden.

In de vorige regeerperiode besliste toenmalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om alle decreten over de uitvoering van de betonstop in de koelkast te stoppen en dus over te laten aan de volgende regering.

Vergoeding

De regering-Jambon besliste om er toch mee door te gaan. Nieuw is dat eigenaars van grond die een nieuwe bestemming krijgt, bijvoorbeeld bouwgrond of kmo-grond die natuur wordt, voor 100 procent vergoed worden. Tot nu toe was dat beperkt tot 80 procent. Bovendien zal men uitgaan van de normale verkoopwaarde en niet meer van het bedrag dat daar ooit voor is betaald.