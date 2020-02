Heibel over budget tussen Leuven en Vlaamse overheid

De stad Leuven heeft ruzie met de Vlaamse overheid over haar begroting 2020-2025. De afdeling lokale financiën van het Agentschap Binnenlands bestuur (ABB), de waakhond voor het financiële beleid van de steden en gemeenten, stuurde eerder deze maand een brief naar het stadsbestuur.

De geraamde schulden van de stad en het OCMW zouden tegen 2025 evolueren van 114 miljoen naar 434 miljoen euro. 'Het meerjarenplan voldoet wel aan de normen van het financieel evenwicht, maar toch dreigt een dergelijke stijging de financiële toestand van de stad en het OCMW steeds meer onder druk te zetten. Het is dan ook van belang dat het stadsbestuur zich daarvan voldoende bewust is bij de uitvoering en de opvolging van het meerjarenplan', luidt het bij het ABB.

Het ABB gaat volgens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) zijn boekje ver te buiten. 'Door zich inhoudelijk te mengen in het financieel beleid overschrijdt het ABB zijn bevoegdheid, die zich beperkt tot technische controle. 'Het belangrijkste is dat Leuven de geplande investeringen aankan en het budget in evenwicht houdt, wat door het ABB overigens toegegeven wordt. Doordat Leuven de uitgaven altijd hoger en de inkomsten voorzichtig inschat zal het uiteindelijk resultaat veel beter meevallen', meent de schepen nog.