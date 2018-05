Heisa over gebrek aan handtekeningen onder Energiepact

De verklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois dat het Energiepact niet officieel is goedgekeurd, veroorzaakte een zoveelste storm in het Vlaams Parlement rond dat thema.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevestigde woensdagochtend op Radio1 dat de Vlaamse regering het Energiepact niet officieel heeft ondertekend. Dat pact hebben de vier bevoegde ministers van Energie samen opgesteld en omvat een gezamenlijk Belgisch klimaat- en energieplan tegen 2050. De kernuitstap in 2025 is een belangrijk onderdeel van het akkoord.

De oppositie voelde minister van Energie Tommelein aan de tand in het Vlaams Parlement. 'Wat is het nu? Is het Energiepact nu hoogstens een ambitienota of is het echt goedgekeurd?', vroeg Björn Rzoska (Groen) zich af.

Na de uitspraken over de kernuitstap van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die sprak over 'gebakken lucht', zien oppositiepartijen in de uitspraak van Bourgeois een nieuw manoeuvre van N-VA om het energiebeleid van Tommelein onderuit te halen. 'De eensgezindheid in de Vlaamse regering is ver zoek. Voelt u zich nog gesteund om het Energiepact te realiseren?', vroeg Rob Beenders (sp.a) zich af.

Politiek compromis

Tommelein zag het probleem niet en hij verzekerde het parlement ervan dat hij het akkoord zal uitvoeren. Daarvoor heeft hij het fiat gekregen van de Vlaamse regering. 'We gaan nu samen het Energiepact omzetten in een operationeel plan. Voor wie het zich afvraagt: er is een langetermijnvisie, want we willen tegen 2050 een fossielvrije samenleving.'

De discussie is dus vooral van semantische aard. 'We kunnen het goedkeuren noemen, of ondertekenen, of onderschrijven, maar ik zal het gewoon doen', besloot Tommelein.