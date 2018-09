Heisa over invloed drugsmilieu op politiek

De uithaal van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat de drugshandel in Antwerpen doorsijpelt naar de reguliere economie en zelfs naar de Antwerpse politiek, veroorzaakte grote commotie.

‘In Nederland schat men dat één op de zes raadsleden op één klik van de georganiseerde misdaad verwijderd zit’, zei De Wever gisteren in ‘De ochtend’ over de drugshandel. In Antwerpen is dat volgens hem niet anders. Hij ziet vooral een risico bij partijen ‘die hun stemmen rekruteren bij bepaalde bevolkingsgroepen, in bepaalde wijken, in bepaalde sportclubs’. De Wever verwees daarbij naar Borgerhout en naar Marokkaanse clans die in de cocaïnehandel zitten.

Kandidaat-burgemeester en vicepremier Kris Peeters (CD&V) noemde de uitspraken van De Wever in een tweet ‘not done’. ‘Antwerpen verdient meer sérieux dan dat. Moeten campagne op hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen van ’t Stad’, tweette Peeters, die door De Wever rechtstreeks was aangepakt. ‘Ik heb een vicepremier gehad die op de Turnhoutsebaan een winkel is binnengestapt die eigendom is van iemand die veroordeeld is voor wapen-, mensen- en drugshandel en het dan presteert om te zeggen: het is hier toch helemaal niet zo slecht in tegenstelling tot wat De Wever zegt.’

Sfeertje

Ook die andere kandidaat-burgemeester, staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD), reageerde kritisch. ‘Opnieuw creëert De Wever een sfeertje zonder feiten te noemen. Voor mij is het duidelijk: als de burgemeester weet heeft van zware feiten, dan legt hij een klacht neer bij het parket en het gerecht. Enkel zo zullen we echt vooruitgang boeken. Infiltratie en omkoping in de haven en bij louche handelszaken komt wel vaak voor. Dat probleem heb ik enkele maanden geleden al aangekaart’, stelde De Backer.

Jinnih Beels, de lijsttrekker van de sp.a, reageerde scherp. ‘Hier word ik nu eens echt razend van. In plaats van gratuite beschuldigingen te uiten, moet hij naar het parket stappen als hij bewijzen heeft. Anders moet hij zwijgen.’ Wouter Van Besien, de lijsttrekker van Groen, haalde eveneens uit. ‘De N-VA is de voorbije zes jaar verantwoordelijk geweest en heeft bovendien alle relevante politieke posten in portefeuille om de problematiek echt aan te pakken. Ze is bevoegd voor alles, maar verantwoordelijk voor niets. De Wever creëert een klimaat van angst, maar is vooral een toonbeeld van onmacht’, aldus Van Besien.

De Wever kreeg het verwijt dat zijn war on drugs mislukt is. ‘De kracht van verandering is blijkbaar op het einde van legislaturen vaststellen dat alles slechter is geworden: drugs in Antwerpen, het onderwijs, het probleem van de transmigranten. En dat niettegenstaande de N-VA veel bevoegdheden in die domeinen draagt of er minstens op woog, zoals de N-VA zelf zegt’, merkte een CD&V’er op.