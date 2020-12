Helft Vlamingen bereid meteen coronavaccin te nemen

Zowat 56 procent van de Vlamingen is bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus zodra dat kan. Dat blijkt uit een bevraging van 6.056 respondenten door de UGent.

De bevraging leert namelijk dat de vaccinatiebereidheid nog kan toenemen. Vooral de huisartsen, apothekers of wetenschappelijke experten zijn daar goed voor geplaatst en worden vertrouwd door de bevolking. Belangrijk is ook dat de groep van 56 procent aangeeft dat ze anderen willen overtuigen hetzelfde te doen.

Ouderen en jongeren

Vooral ouderen (+55) tonen meer bereidheid om zich te laten vaccineren, net als jongvolwassenen (18-35 jaar). Die vertonen een iets grotere vaccinatiebereidheid dan middelbare volwassenen. Ook mannen en hoger opgeleide personen vertonen een grotere bereidheid en zouden anderen in hun omgeving meer stimuleren tot vaccinatie in vergelijking met vrouwen en lager opgeleide personen.

Vrijwillig

Een derde van de respondenten vindt dat een vaccinatie verplicht moet worden, maar de onderzoekers geloven niet dat dat een goed idee is omdat bijkomende druk verzet zal uitlokken.

Ze pleiten voor het aanmoedigen van vrijwillige vaccinatie, bijvoorbeeld door de beslissing in de verf te zetten als een daad van solidariteit. Mensen kunnen aangemoedigd worden door hen een concreet persoon voor ogen te laten houden voor wie ze zich laten vaccineren. Gefundeerde vragen over de veiligheid van het vaccin kunnen ontzenuwd worden door correcte en wetenschappelijke informatie zo transparant mogelijk toegankelijk te maken.

Peilingen

De vaccinatiebereidheid in de UGent-studie ligt in het midden van andere, beperktere enquêtes. Onderzoek van UAntwerpen leerde dit weekend dat 65 procent van 1.200 respondenten zich willen laten vaccineren zodra er een veilig en goed werkend vaccin voor hen beschikbaar is. Uit een peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL Info bleek zondagavond nog dat goed 40 procent zich zonder twijfel wil laten vaccineren.