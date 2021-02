Helft van de jongeren ziet zichzelf later ondernemen

Jongeren willen vooral ondernemen om een eigen idee waar te maken en om te kunnen genieten van een flexibeler keuze tussen werk en privé.

De helft van de jongeren voelt er wel iets voor om later een eigen bedrijf uit de grond te stampen. Een derde wil dat zelfs als voltijdse activiteit doen. Dat blijkt uit een onderzoek van het expertisecentrum jeugdbeleid De Ambrassade en de arbeidsbemiddelaar VDAB bij 900 werkende en werkzoekende jongeren tussen 16 en 30 jaar.

De belangrijkste reden voor de jongeren om zelfstandige te worden is in de eerste plaats dat ze een eigen idee of droom willen realiseren. Maar ook de flexibiliteit tussen werk en privétijd en het idee hun eigen baas te zijn, duwt hen richting het ondernemerschap. Een hoger loon speelt niet zo'n grote rol.

Flexibiliteit

De hang naar meer flexibiliteit in de job komt bij veel jongeren terug, ook bij diegenen die niet per se willen ondernemen. 'Flexibiliteit kan je langs twee kanten bekijken. 72 procent van de jongeren is bereid avond- en weekendwerk te doen, maar tegelijkertijd willen velen zelf ook kunnen spelen met hun uren of later loopbaanonderbreking nemen', zegt Sara De Potter van De Ambrassade.

Een kwart van de werkende jongeren zet flexibele werktijden dan ook in de top drie van de redenen waarom ze voor hun huidige job kozen. Enkel de jobinhoud (bij 42% in de top drie), de locatie (37%) en het goede loon (29%) zijn nog belangrijkere drijfveren voor de keuze van hun job.

Het wijst erop dat jongeren steeds meer belang hechten aan de werk-privébalans. Amper 12,6 procent van de bevraagde jongeren geeft aan dat werk het belangrijkste is in hun leven. 'Jongeren zeiden ons: ik heb mijn ouders zich dood zien werken, ik wil tussendoor ook kunnen genieten en niet alleen tijdens mijn pensioen. De workaholic is dus passé', zegt De Potter.

Werk blijft voor veel jongeren wel het tweede belangrijkste in het leven, samen met vrienden. Het komt ruim na familie, die 59,6 procent van de jongeren op de eerste plaats zetten, maar is voor hen dus belangrijker dan vrije tijd of geloof.

Bedrijfswagen

Een element dat minder belangrijk blijkt voor jongeren is de bedrijfswagen. Voor amper 7 procent van de werkende jongeren waren de extralegale voordelen een reden om bij het bedrijf te beginnen.

Als ze toch zulke voordelen kunnen genieten, kiezen ze bovendien veel sneller voor maaltijdcheques, opleidingskansen of een hospitalisatieverzekering dan voor een auto. Jongeren verkiezen milieuvriendelijker alternatieven en het is een van de verklaringen waarom de locatie een belangrijke factor was in de keuze voor het bedrijf. 'Bedrijven moeten dus goed nadenken over andere manieren om hun werknemers in de toekomst te laten pendelen', zegt De Potter.