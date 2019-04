Herexamen voor helft Vlaamse scholen

Vooral Frans is een pijnpunt in zowel het lager als het secundair onderwijs.

Bijna de helft van de Vlaamse scholen die vorig schooljaar de Onderwijsinspectie op bezoek kregen, heeft nog werk voor de boeg. Van de 244 scholen die in het lager en het secundair onderwijs werden doorgelicht, ontvingen er 134 een gunstig advies. Voor 89 scholen was dat een gunstig advies ‘met tekorten’, 21 scholen kregen een ongunstig advies.

Dat blijkt uit de Onderwijsspiegel, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie dat woensdag wordt voorgesteld. De cijfers zijn vergelijkbaar met vorige schooljaren.

Frans

Vooral Frans is een pijnpunt. De Onderwijsinspectie controleert of de scholen de eindtermen halen. Dat is het minimum dat de overheid oplegt voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In een derde van de onderzochte lagere scholen zijn de lessen Frans niet goed genoeg.

De leerkrachten spelen volgens de inspectie nog te weinig in op de thuissituatie, zoals leerlingen die thuis Frans spreken. In veel scholen ontbreekt een goede aanpak om genoeg Frans te spreken in de klas. Ook muziek is een probleem in het lager onderwijs. Voor Nederlands en wiskunde krijgt het lager onderwijs wel goede punten.

Ook in het secundair onderwijs is Frans een pijnpunt. In meer dan de helft van de onderzoeken voldoet het aanbod van Frans niet aan de verwachtingen. Ook in het secundair houden de leerkrachten te weinig rekening met de beginsituatie van de leerlingen, zegt de inspectie. Daardoor ligt de lat niet voor alle leerlingen hoog genoeg.

Overgangsjaar

De doorlichting van vorig schooljaar heeft geen juridische gevolgen omdat de Onderwijsinspectie na een grondige hervorming in een overgangsjaar zit. Scholen worden voortaan om de zes jaar doorgelicht in plaats van om de tien. De rapporten zijn net als vroeger publiek beschikbaar.

‘Voor het eerst werd met de nieuwe manier van werken aan de slag gegaan’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ‘Iets meer dan de helft van de scholen krijgt een gunstig advies zonder meer, wat een sterke indicatie is van een brede kwaliteitsvolle werking. Scholen die zwak scoren, moeten sneller opgevolgd en meer begeleid worden. De inspectie en de pedagogische begeleiding moeten de handen in elkaar slaan.’

Kwaliteit