'Hernieuwbare energie kostte al 30 miljard euro'

'Hernieuwbare energie heeft ons al 30 miljard euro gekost, en we halen de doelstellingen niet.' Dat zei Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in het actualiteitsdebat over de terugdraaiende teller in het Vlaams Parlement.

De verwijten vlogen woensdag over en weer in het Vlaams Parlement, dat een actualiteitsdebat hield over de vernietiging van de regeling van de terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars. De oppositie verweet de meerderheid geen politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de gebroken beloftes. De meerderheid wees erop dat de oppositie destijds niet stemde tegen de uitgedokterde regeling - die het Grondwettelijk Hof zopas schrapte - om de terugdraaiende teller nog vijftien jaar te behouden.

Ik zou ook boos zijn. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zijn de eigenaars van zonnepanelen terecht boos. 'Ik zou ook boos zijn', zei ze. Daarom is snel werk gemaakt van een 'redelijke en haalbare oplossing'. De minister bevestigde dat de compensatieregeling zo'n 500 miljoen euro zal kosten. 'Maar we doen het niet in den duik en moffelen het niet weg in de energiefactuur', aldus Demir.

Dat in de vorige regeerperiode beloftes zijn gedaan die niet waargemaakt kunnen worden, ondermijnt het draagvlak voor hernieuwbare energie, zei Demir. 'Dat is een probleem. Het vertrouwen moet worden hersteld.' Dat doel heeft de compensatieregeling, die volgens de minister 'redelijk en haalbaar' is en een rendement van 5 procent over vijftien jaar moet garanderen.

Het beoogde rendement van 5 procent zal minder zijn dan de opbrengst waarop zonnepaneleneigenaars konden rekenen met een terugdraaiende teller. De kostprijs van die terugdraaiende teller, die verrekend wordt in de energiefactuur, wordt geschat op 1 tot 1,5 miljard euro. Dat is twee tot drie keer zoveel als de compensatieregeling van 400 tot 550 miljoen euro die wordt uitgewerkt.

Oversubsidiëring

Demir waarschuwt dat niet opnieuw in de val van de oversubsidiëring van hernieuwbare energie mag worden getrapt. 'Alles rond hernieuwbare energie heeft ons al 30 miljard gekost. En we halen de doelstellingen nog altijd niet.'