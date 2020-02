Hervormde opleiding lost lerarentekort niet op

De Vlaamse regering wilde met een hervormde lerarenopleiding aan de universiteit het lerarenberoep aantrekkelijker maken. Maar de inschrijvingsaantallen vallen tegen.

De hervormde lerarenopleiding komt uit de koker van voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Tot vorig jaar kon de bezitter van een masterdiploma met een bijkomend studiejaar een lerarenopleiding volgen om les te kunnen geven in het secundair onderwijs. Sinds dit academiejaar is dat systeem vervangen door de ‘educatieve master’. Die volwaardige masteropleiding moet studenten vroeger in hun studieloopbaan voor een carrière als leerkracht doen kiezen. Van het leraarschap een positieve keuze maken, moet bijdragen aan het prestige van het beroep en op termijn het lerarentekort terugdringen.

1.307 Studenten lerarenopleiding 1.307 studenten volgen de 'educatieve master', de hervormde lerarenopleiding aan de universiteiten.

De opleidingen tot educatieve master tellen in heel Vlaanderen 1.307 studenten. Daarvan volgt slechts 10 procent het volledige programma. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de vijf universiteiten. De overgrote meerderheid van de studenten volgt een verkort programma van een jaar na het behalen van hun normale master, vergelijkbaar met het vroegere systeem.

Doel gemist

Daarmee lijkt de hervorming van de lerarenopleiding haar doel voorbij te schieten. De grootste hervorming was dat studenten na het behalen van hun academische bachelor meteen konden beginnen. Wie een bachelor taal- en letterkunde heeft, moet niet meer eerst zijn master talen halen en kan meteen kiezen voor de lerarenopleiding, die dan anderhalf of twee jaar in beslag neemt.

Ook de absolute cijfers verbloemen de situatie. De 1.307 inschrijvingen lijken een sprong vooruit ten opzichte van vorig academiejaar, toen 819 studenten een lerarenopleiding aan de universiteit volgden. Maar van een echte toename is geen sprake. Zo is de stijging aan de KU Leuven volledig toe te dichten aan inschrijvingen op de talrijke campussen van het KU Leuven-imperium, zoals Brussel, Aalst en Diepenbeek. Tot voor kort kon je op die locaties de lerarenopleiding ook volgen aan een centrum voor volwassenenonderwijs. Nu is die opleiding toegekend aan de universiteiten, met een kunstmatige boost in de cijfers tot gevolg.

Kat uit de boom

Een mogelijke verklaring voor de tegenvallende resultaten is dat studenten de kat uit de boom kijken. Ze zouden niet geneigd zijn direct in een gloednieuwe opleiding te stappen, klinkt het bij de universiteiten. Maar er heerst ook ongerustheid. De educatieve master beloofde een oplossing te zijn voor het steeds nijpender lerarentekort, maar bereikt vooralsnog niet meer dan een status quo.

Door de concurrentie onder de instellingen raakte het belang van de toekomstige leerkrachten ondergesneeuwd. Dylan Couck Vlaamse Vereniging Studenten

Nochtans heeft de hervorming veel energie gekost, met een hobbelig parcours. ‘Het dossier was niet slecht voorbereid, maar de politiek heeft te veel zeggenschap gegeven aan het onderwijs’, zegt Dylan Couck, die de hervorming mee opvolgde voor de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). ‘In plaats van knopen door te hakken, wachtte men op een consensus bij de instellingen. Die waren vooral met elkaar aan het concurreren. Daardoor raakte het belang van de toekomstige leerkrachten ondergesneeuwd.’

Voor minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het versterken van de lerarenopleidingen nu prioriteit. ‘Het is duidelijk dat het aantal inschrijvingen gedaald is. De educatieve master was maar een eerste stap in een reeks hervormingen. We moeten vooral het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk maken.’