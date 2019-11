Hervorming Vlaams openbaar vervoer jaar uitgesteld.

Het decreet werd afgelopen voorjaar goedgekeurd. De plannen maken een eind aan de basismobiliteit, waarbij elke Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte moest hebben. Er komt een meer vraaggestuurde aanpak met inbreng van de lokale besturen. Dat betekent dat sommige mensen in landelijke gebieden de mogelijkheid verliezen om gebruik te maken van het regulier openbaar vervoer en enkel nog de belbus of deelinitiatieven kunnen nemen.

Het openbaar vervoer wordt ingedeeld in verschillende lagen. Er komt een 'kernnet' met verbindingen tussen voorsteden en steden. Het aanvullende net verbindt buitenwijken en kleinere kernen. De derde laag bestaat uit vervoer op maat: de invulling van 'de laatste kilometer'. Het gaat hier om lokale of private initiatieven die inspelen op een specifieke nood, zoals belbussen en deelfietsen.

15 vervoersregio's

'Een invoering begin 2021 is niet haalbaar. Het plan wordt ten vroegste begin 2022 uitgevoerd, maar ook dan blijft de uitdaging groot', zegt Peeters. 'Het voorstel is dat alle gemeenteraden ten laatste in juni 2020 de vervoersplannen goedkeuren. Pas dan kan De Lijn dit omzetten in een aangepast systeem voor het kern- en aanvullend net. Dat zal ongeveer een jaar duren.'