Het Europese ‘zwaard van Damocles’ boven Oosterweel...

Door een arrest van de Raad van State kwamen de werken aan de Oosterweelverbinding deze week muurvast te zitten. Op de koop toe dreigt een Europees veto. Is er nog een juridische uitweg voor Vlaanderens grootste bouwwerf?

De Raad van State haalde donderdag in een spoedprocedure de technische basis onderuit waarop Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerf, steunt om met PFOS vervuilde grond in Zwijndrecht af te graven en te verplaatsen. De uitspraak had het effect van een juridische splinterbom.

‘Door dit arrest is de Oosterweelwerf in de praktijk een illegale stortplaats geworden’, was de conclusie van Isabelle Larmuseaux, advocate en expert omgevingsrecht, op de radio. Bij Lantis werd halsoverkop beslist de werken stil te leggen.

De essentie De grondwerken op de Oosterweelwerf liggen voorlopig stil na een arrest van de Raad van State.

Dat maakte brandhout van de manier waarop Lantis, de bouwheer van de Antwerpse Oosterweelverbinding, met PFOS vervuilde grond afgraaft en verplaatst.

Een Europese verordening voor persistente organische stoffen (POP), waar ook PFAS-achtige chemicaliën onder vallen, verbiedt de toepassing of het hergebruik van met PFOS vervuilde grond.

Als volgens Europa blijkt dat de Oosterweelwerken niet stroken met de POP-verordening is dat mogelijk de genadeklap voor het bouwproject.

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. ‘We zoeken een oplossing op korte termijn’, zegt Lantis-woordvoerder Annik Dirkx. ‘Maar er zijn te veel vragen. En die reiken verder dan de Oosterweelwerf alleen.’

Opmerkelijk is dat de Raad van State in zijn uitgebreide arrest van 60 pagina’s besloot dat de ‘grootste werf van Vlaanderen’ niet correct is afgebakend. Volgens het rechtscollege vormt het gebied van de werken - dat zich over ettelijke kilometers uitstrekt van de terreinen van 3M in Zwijndrecht tot Antwerpen-Linkeroever en de Schelde - niet één werkzone, maar een geheel van drie afzonderlijke bouwprojecten die elk op een andere wijze zijn vergund.

Behalve de Oosterweelwerken op Linkeroever en de Scheldetunnel is er ook de werk­zone op de terreinen van het chemiebedrijf 3M, waar een veiligheidsberm moet komen. Dat bouwheer BAM (vandaag Lantis) in 2017-2018 een dading sloot met 3M om zo’n 135.000 m³ met PFOS vervuilde grond uit te graven en te gebruiken voor een berm op het terrein van het Amerikaanse concern, ‘als beveiliging tegen inbraak’, vond in de ogen van de Raad van State geen genade.

‘Die grondverplaatsing op de werkzone kan niet rechtsgeldig gebeuren’, oordeelde het rechtscollege. En in één pennentrek schrapte de Raad van State zo de goedkeuring die de Grondbank, de bodembeheerder van de Vlaamse overheid, onlangs gaf aan het technische document dat als basis dient voor de werken op de Oosterweelwerf.

Door dat arrest viel ook de zorgvuldig opgebouwde redenering van Lantis - dat de PFOS-grond die naar de site van 3M zou worden verplaatst geen ‘afvalstort’ is maar ‘bouwkundig materiaal’ - als een kaartenhuisje in elkaar.

Kadastrale werkzone

Bij Lantis stellen experts zich vragen over de ‘verregaande gevolgen’ van het arrest. Ze wijzen erop dat uit de redenering van de Raad van State blijkt dat het begrip ‘kadastrale werkzone’ in het Vlaamse bodemdecreet niet duidelijk is gedefinieerd. ‘Als die redenering voor ons geldt, dan geldt die ook voor veel andere grote bouw- en infrastructuurprojecten in Vlaanderen.’

We zoeken een oplossing op korte termijn. Maar er zijn te veel vragen. En die reiken verder dan de Oosterweelwerf alleen. Annik Dirkx Woordvoerder Lantis

Ook Larmuseau wijst op dat probleem. ‘In 2004 werd in Vlaanderen een grondverzetsregel uitgedokterd, waarbij flink is ge­free­wheeld. Er werden toen concepten uitgedacht voor bouwkundig bodemgebruik, waarvan ik me afvraag of ze vandaag nog de Europese toets kunnen doorstaan. We moeten hier dringend met een nieuwe blik naar kijken.’

Ze wijst er ook op dat al sinds 2019 een Europese verordening geldt voor zogeheten persistente organische stoffen (POP), waar ook PFAS-achtige chemicaliën onder vallen. ‘Lantis en de Vlaamse overheid gaan eraan voorbij dat deze POP-verordening heel duidelijk bepaalt dat er een verbod bestaat op de toepassing of het hergebruik van met PFOS vervuilde grond. Overtredingen worden zwaar strafrechterlijk gesanctioneerd.’

PFOS-onderzoekscommissie

Afgelopen zomer heeft Larmuseau die kwestie naar eigen zeggen aangekaart voor de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. Ze drong er toen op aan daarover een vraag te stellen aan de Europese Commissie, om zeker te zijn dat de werken aan de Oosterweelverbinding conform de verordening zijn. Maar dat is niet gebeurd.

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege bevestigt dat. ‘Tot driemaal toe heb ik er bij de leden van de onderzoekscommissie op aangedrongen de vraag voor te leggen. De redenering was echter dat dat niet in het onderzoekskader van de commissie paste. Uiteindelijk heb ik op 7 december dan maar zelf de vraag ingediend vanuit de Groen-fractie. We wachten op het antwoord.’

Er is bijna geen juridische uitweg meer. Ik zie weinig realistische scenario’s die tot een oplossing kunnen leiden. Isabelle Larmuseaux Advocate en expert omgevingsrecht

Als uit de repliek van de EU-Commissie blijkt dat de Oosterweelwerken niet stroken met de POP-verordening, is dat zo goed als zeker de genadeklap voor het bouwproject, vreest Larmuseau. ‘Zelfs nu is er al bijna geen juridische uitweg meer’, zegt ze. ‘Lantis zou de vervuilde grond in depots op de werf kunnen isoleren in afwachting van een grondige sanering, of de grond naar vergunde stortplaatsen voor gevaarlijke stoffen kunnen verplaatsen. Maar het vergt jaren om daar de nodige vergunningen voor te krijgen.’