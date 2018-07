Het Vlaamse leergeld van ARKimedes

Vlaanderen slikte deze week het verlies van het kmo-fonds ARKimedes door. Dat lijkt een accident de parcours. Met een opbrengst van bijna 1,8 miljard euro ziet het globale plaatje van de drie grote Vlaamse investeringsmaatschappijen er een pak beter uit.

Scheurt de belastingbetaler zijn broek aan de investeringen van de Vlaamse overheid? Die indruk ontstond deze week, toen bekendraakte dat het kmo-fonds ARKimedes vervroegd de boeken sluit. ‘De kans dat het fonds alsnog een meerwaarde realiseert, is zo goed als onbestaande’, deelde de raad van bestuur mee.

Dat betekent dat de Vlaamse overheid, die in 2005 de inschrijvende beleggers garandeerde dat ze 90 procent van hun investering sowieso terugkregen, in de geldbuidel moet tasten en 45 miljoen euro op tafel legt.

Hoe is het zo ver gekomen? Feit is dat 2005 een ander tijdperk was dan 2018. Toen toenmalig Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (Open VLD) ARKimedes lanceerde, had de belegger net de dotcomcrash op de beurs achter de kiezen. Veel appetijt in investeren was er niet. Volgens een schatting van Moerman was er op dat moment in Vlaanderen 265 miljoen euro aan risicokapitaal, een bedrag dat tien keer lager lag dan in de voluntaristische internetjaren 90.

Het Vlaamse investeringsbeleid kan door een misstap als ARKimedes I misschien niet tippen aan de genialiteit van de echte Archimedes, de rekensom klopt uiteindelijk wel.

Tegelijk was de Vlaming toen al een verwoede spaarder. De Vlaamse regering wilde die twee met elkaar verbinden en greep daarvoor terug naar Archimedes, de Griekse wiskundige die na een geniale inval uit bad sprong en ‘Eureka, eureka’ roepend naakt de straat opliep.

Vlaanderen besloot de hefboomwet van Archimedes – geef me een vast punt en een hefboom en ik til de wereld op – financieel te gebruiken: geef de spaarder een garantie op 90 procent van zijn investering, geef hem daarbovenop een belastingkrediet en zet dat spaargeld om in risicokapitaal voor beloftevolle Vlaamse kmo’s.

Centrale rol voor PMV

ARKimedes (met de ARK van ‘Activering Risico-Kapitaal’) was voor de Vlaamse regering het startschot van een nieuw investeringsbeleid. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) moest daarbij een centrale rol spelen.

In de vorige eeuw investeerde de Vlaamse overheid via de Gimv (oorspronkelijk de afkorting van Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen) in de Vlaamse economie. Maar de Gimv trok in 1997 naar de beurs, waardoor het bedrijf de harde regels van de financiële wereld moest volgen en aandeelhouders resultaten moest leveren.

In Limburg was er ook de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), de opvolger van de NV Kempische Steenkoolmijnen. Maar die was in de jaren 90 verwikkeld geraakt in een fraudeschandaal over investeringen in de videoketen Superclub en kreeg nadien schrik om nog veel geld uit te geven.

Ford Genk en Gabriel Rios

De jaarverslagen van PMV maken duidelijk hoe Vlaanderen zijn investeringsbeleid in die jaren opnieuw uitvond. Terwijl PMV in 2007 financiële linken had met 16 andere fondsen of vehikels, waaronder de ARKimedes-fondsen of het Vinnof-fonds voor innovatieve bedrijven, dikte dat aantal tien jaar later aan tot 81.

Het lijstje waar PMV anno 2018 bij betrokken was of nog altijd is, is impressionant. De ontwikkeling van de sites van Ford Genk en Blue Gate in de Antwerpse haven, de renovatie van erfgoed zoals de ‘peperbus’-kerktoren in Borgerhout, het windmolenpark op zee Parkwind, de nieuwe autosnelweg A11 in Brugge, het Herman Teirlinck-gebouw van de Vlaamse ambtenaren op Tour&Taxis, het loods-schip De Wandelaar en de bouw van meer dan 100 nieuwe schoolgebouwen in het kader van de publiek-private samenwerking ‘Scholen van Morgen’: bij al die projecten was PMV betrokken.

En dan is er nog het lange lijstje van investeringen in Vlaamse bedrijven: van de Mechelse kledinggroep FNG over de Limburgse versnellingsbakproducent Punch Powertrain en het biotechbedrijf Biocartis tot muzikale projecten voor Gabriel Rios en Sioen.

Begrafenis

Clair Ysebaert, die PMV vijftien jaar lang als voorzitter leidde, zag zijn organisatie op die manier uitgroeien tot de controletoren van het Vlaamse investeringsbeleid. In 2006 had PMV voor 41 miljoen euro aan investeringen uitstaan in bedrijven.

Eind vorig jaar waren die financiële vaste activa opgelopen tot 693 miljoen euro. Omdat PMV ook activa beheert voor de Vlaamse overheid die het zelf niet in eigendom heeft, overziet de organisatie 1,2 miljard euro aan activiteiten. In de raad van bestuur houden kabinetschefs van de Vlaamse minister-president en zijn vices al jaren een politiek oogje in het zeil.

Het succes van PMV was zo groot dat de Vlaamse regering in 2006 haar belang in de Gimv nog verder afbouwde en in 2008 overwoog om de LRM te laten opgaan in PMV. Dat stuitte op groot verzet in Limburg. Toen de Limburgse Ingrid Lieten (sp.a) na de gewestverkiezingen van 2009 als Vlaams minister de bevoegdheid voor investeringsmaatschappijen in handen kreeg, werd het plan dan ook snel begraven. Sinds haar bestaan in vraag werd gesteld, begon de LRM overigens weer volop te investeren: van 10 miljoen euro in 2006 naar 81 miljoen euro in 2014.

Financiële crisis

Ondertussen bleef PMV groeien. Aangezien het de bedoeling was risicokapitaal in te zetten, vloog het fonds ook wel eens uit de bocht. Zo investeerde PMV onder meer in het ingestorte Leuvense technologiebedrijf Option en de omgevallen groenestroomproducent Electrawinds. Nu is er de mislukking van dat allereerste ARKimedes-fonds, waarmee het allemaal begon.

Waar liep het dan fout met ARKimedes? Drie redenen springen eruit. De eerste factor was de financiële crisis die in 2008 losbarstte. De eerste investeringen begonnen allemaal in hetzelfde jaar, waardoor ze tegen het eind van hun levensduur collectief klappen kregen door de crisis. Ten tweede nam PMV enkele verkeerde beslissingen. Zo vloeide een deel van het ARKimedesgeld naar rommelkredieten. En ten derde betaalde de organisatie leergeld. Dat ondernemers via ARKimedes vooral beperkte bedragen op korte termijn kregen, bleek bijvoorbeeld niet te werken.

In 2010 stampte PMV nog een tweede ARKimedesfonds uit de grond, waarvoor het geen geld meer ophaalde bij de spaarder en de Vlaamse overheid alles zelf financierde. De investeringsmaatschappij trok lessen uit het debacle met ARKimedes I.

Langere looptijden

PMV, vandaag voorgezeten door Antwerps schepen voor Financiën en mandatenkoning Koen Kennis (N-VA), investeert voortaan meer gespreid in de tijd en steekt haar geld nu in fondsen met een grotere omvang tot 100 miljoen euro, zoals het succesvolle Hummingbird van de Vlaming Barend Van den Brande. Die grote fondsen kunnen langer investeren en hoeven hun beste participaties niet te vroeg te verkopen, wat het rendement ten goede komt. Bedrijven krijgen op hun beurt grotere bedragen voor langere looptijden.

De huidige portefeuille van ARKimedes II, intussen opgeslorpt door PMV zelf, bestaat uit 19 fondsen, die samen al ongeveer 200 miljoen euro kapitaal toegezegd kregen. De fondsen financieren bekende Vlaamse scale-ups zoals de Gentse softwarebedrijven Showpad en Teamleader, maar ook Trendminer, het bigdatabedrijf dat onlangs werd verkocht aan de Duitse reus Software AG.

Volgens PMV vloeide al 40 procent van haar inleg terug naar de investeringsmaatschappij, terwijl de overblijvende fondsenportefeuilles nog altijd 99 procent van de inlegwaarde vertegenwoordigen. ‘De fondsbeheerders presteren uitstekend’, klinkt het trots.

Winst voor Limburg

Levert het ARKimedes-debacle de Vlaamse belastingbetaler dan een kater op? Niet echt, want al bij al wegen de goede resultaten zwaarder door dan de mislukkingen. De Vlaamse regering stortte al 725 miljoen euro kapitaal in PMV. Daarop boekte het bedrijf doorheen de jaren een winst van 143 miljoen euro (inclusief 10 miljoen euro wettelijke reserves), waarmee het kapitaal is versterkt. De Vlaamse regering kreeg tussen 2009 en 2011 – toen haar begroting door de financiële crisis zwaar in het rood ging – ook 6 miljoen euro dividend van PMV.

Ook de LRM doet er op haar website alles aan om duidelijk te maken dat ze geld opbrengt voor de Vlaamse belastingbetaler. Sinds 1994 betaalde de Limburgse maatschappij voor 357 miljoen euro dividenden aan de Vlaamse overheid. Al profiteert niet heel Vlaanderen daarvan. De LRM-dividenden worden doorgestort naar Limburg Sterk Merk, dat maatschappelijke, culturele en socio-economische projecten in de bronsgroene provincie ondersteunt. ‘Winst voor LRM betekent winst voor Limburg!’, klinkt het chauvinistisch op de website.

Vooral aan de derde grote speler, Gimv, heeft de belastingbetaler stevig verdiend. De investeringsmaatschappij stortte sinds haar oprichting in 1980 al 487 miljoen euro door aan Vlaanderen, dat in totaal 178 miljoen euro investeerde in Gimv. Daarnaast ving Vlaanderen 530 miljoen euro cash na de beursgang en twee verdere privatiseringsrondes, waarbij de overheid haar belang stelselmatig afbouwde tot de huidige 26,8 procent. Die participatie is op de beurs 350 miljoen euro waard.

Samen met de overgedragen winsten en de wettelijke reserves die nog in de drie investeringsmaatschappijen zitten, hebben GIMV, PMV en LRM de Vlaamse belastingbetaler samen al bijna 1,8 miljard euro opgebracht. Het Vlaamse investeringsbeleid kan door een misstap als ARKimedes I misschien niet tippen aan de genialiteit van de echte Archimedes, de uiteindelijke rekensom klopt wel. Eureka, Eureka!