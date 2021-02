Het blijft slagen tellen voor El Kaouakibi

In de boksmatch die Sihame El Kaouakibi (Open VLD) zegt te voeren, blijft het slagen tellen. Terwijl oud-werknemers uit de biecht klappen, wordt net nu een deontologisch probleem uit haar VRT-tijd opgespit.

'Ik ben een bokser die knock-out is geslagen. Ik lag op de grond, maar krabbel weer recht.' Zo doorbrak het boegbeeld van Let's Go Urban maandag het stilzwijgen, na een storm aan berichten over ontransparante geldstromen tussen de vzw voor kansarme jongeren en haar eigen vennootschappen enerzijds en tussen Open VLD en Kaouakibi anderzijds.

Het legertje topadvocaten dat ze had opgetrommeld oogde indrukwekkend: de Antwerpse broers Souidi, Joris Vercraeye en minister van staat Johan Vande Lanotte. Ook het betoog van de Oostendenaar klonk potig. De audit van het kantoor I-Force dat de bal aan het rollen bracht, werd in twijfel getrokken om te staven dat El Kaouakibi zichzelf niet verrijkt had.

Maar als de Antwerpse gedacht had dat de rust daarmee zou terugkeren, was ze eraan voor de moeite. Niet toevallig op het moment van haar verdediging werd naar de nieuwssite BusinessAM gelekt dat ze als bestuurder van de VRT - van 2015 tot 2018 - een deontologisch probleem had gehad. In 2017 sloot haar vennootschap A Woman's View twee contracten af met de VRT voor opdrachten ter waarde van 33.000 en 2.500 euro, bevestigde VRT-woordvoerder Bob Vermeir dinsdagavond aan Belga. Met de contracten is niets fout, benadrukte Vermeir. 'Dat is correct verlopen. Maar leden van de raad van bestuur mogen geen diensten leveren of andere contracten sluiten met de VRT. Dat gaat in tegen het charter voor deugdelijk bestuur.' Als dat toch gebeurt, moet dat worden gemeld aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dat deed El Kaouakibi niet.

Zes maanden geschorst

Dat de VRT ruim drie jaar na de feiten gewag maakt van een deontologisch probleem, is opmerkelijk. Dat kan ongetwijfeld niet los worden gezien van de politieke spanningen die de doorlichting door Audit Vlaanderen vorig jaar veroorzaakte. Toen stapte regeringscommissaris Rudi De Kerpel (N-VA) op nadat uit de audit was gelekt dat hij bekers en bloemen leverde aan 'Music for Life'.

Ik accepteer de schorsing en hoop dat die slechts tijdelijk hoeft te zijn. Sihame El Kaouakibi Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Ook op de nieuwssite Apache verscheen dinsdag een pijnlijk artikel. Anoniem hekelen zeven oud-medewerkers van El Kaouakibi haar manier van werken. Zware malversaties komen daarbij niet aan het licht, maar er wordt een weinig verheffend beeld getoond, waarin ontransparantie, intimidatie en het oppompen van bereikcijfers centraal staan.