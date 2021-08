Het blijft wachten op nieuwe VRT-voorzitter

Wie zal de N-VA naar voren schuiven als opvolger van Luc Van den Brande (CD&V) als voorzitter van de vernieuwde raad van bestuur van de VRT? De gedoodverfde kandidaat, Geert Bourgeois, lijkt niet meer geneigd zijn zitje in het Europees Parlement op te geven.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) maakte het met tromgeroffel bekend. In de Vlaamse regering is er een akkoord dat de twaalfkoppige raad van bestuur van de openbare omroep niet langer uitsluitend uit politiek benoemde bestuurders zal bestaan. Er zullen vier onafhankelijke experts aangeduid worden. Nog slechts acht van de twaalf bestuurders zullen worden voorgedragen vanuit de fracties van het Vlaams Parlement.

In de praktijk komt het erop neer dat CD&V, N-VA, Open VLD en Vlaams Belang elk een zetel verliezen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kan er niet mee lachen. 'Opvallend: door de hervorming van de RvB van VRT houdt Vlaams Belang net als Vooruit maar één vertegenwoordiger over, terwijl VB in het parlement toch een stuk groter is. Moh! Verrassend!', tweette hij cynisch.

Dalle spreekt van een 'grote stap' in de hervorming van de VRT. 'Samen met een nieuwe gedelegeerd bestuurder, een nieuw gebouw en een nieuwe beheersovereenkomst komt er ook een nieuw samengestelde raad van bestuur. Met de externe bestuurders krijgt de VRT er een extra dosis kennis en ervaring bij om de VRT nog sterker en nog wendbaarder te maken', zei Dalle.

Vraagteken

Wel tast de minister in het duister over wie de voorzitter van die nieuwe raad van bestuur wordt. Er is een politiek akkoord dat Van den Brande (CD&V) nog voor het einde van dit jaar het voorzittersstokje doorgeeft en dat de N-VA een nieuwe voorzitter naar voren mag schuiven. Maar de N-VA heeft nog geen knopen doorgehakt.

Dat Siegfried Bracke een comeback bij de VRT zou maken, is al langer uitgesloten.

De gedoodverfde kandidaat was Geert Bourgeois. In de N-VA was te horen dat de gewezen Vlaams minister-president halverwege zijn Europese mandaat de stok zou doorgeven aan zijn kabinetschef en opvolger op de Europese lijst, Jeroen Overmeer. Bourgeois zou dan voorzitter worden van de nieuwe raad van bestuur van de openbare omroep.

Bourgeois herinnerde er in een tweet aan dat hij zelf al had voorgesteld dat een derde van de bestuurders onafhankelijken zouden zijn.