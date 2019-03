Het gevecht om de stem van de leraar

De stakende leerkrachten kregen gisteren steun van alle politieke partijen. Vlak voor de verkiezingen is dat geen toeval. Maar extra geld om de werkdruk in het onderwijs aan te pakken, komt er niet meteen aan.

Veel leerkrachten gaven gisteren geen les omwille van de stijgende werkdruk (lees inzet). Sommige scholen moesten zelfs sluiten omdat er niet voldoende leerkrachten aanwezig waren om de leerlingen op te vangen. Voor het eerst in 18 jaar konden de vakbonden spreken over een algemene onderwijsstaking. ‘Dit is een sterk signaal’, luidde het bij de bonden.

Ze vonden niet alleen steun bij de oppositiepartijen. Ook de regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V drukten op sociale media en in het Vlaams Parlement hun steun en waardering uit voor de bezorgdheden van de stakende leerkrachten. Zelfs volgens de N-VA en Open VLD, doorgaans niet de grootste fans van stakingen, moet de politiek het signaal van het onderwijs ernstig nemen.

Op twee maanden voor de verkiezingen is die steun wat doorzichtig. Er staan bijna 200.000 mensen in het onderwijs, wat hen, samen met hun directe omgeving, een belangrijke electorale groep maakt. Ook veel ouders delen de bezorgdheid dat leerkrachten hun werk op een correcte manier moeten kunnen doen en zo goed onderwijs aan hun kinderen kunnen bieden. Bovendien is onderwijs met 13,2 miljard euro de grootste uitgavenpost van de Vlaamse begroting, die 45 miljard euro groot is. Het is dus logisch dat vlak voor de verkiezingen een politieke strijd om het onderwijs woedt.

De onderwijsvakbonden klagen vooral over de stijgende werkdruk die tot hoge ziektecijfers en zelfs tot een lerarentekort leidt omdat het beroep minder aantrekkelijk wordt. Elke partij wijt die hoge werkdruk aan andere zaken. Zowel Vlaams Belang als de N-VA wijst op de impact van het M-decreet, waardoor meer leerlingen met een (lichte) beperking in het gewoon onderwijs les volgen. ‘Het M-decreet is doorgeslagen’, zei Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) in het Vlaams Parlement. ‘We verengen de werkdruk niet tot het M-decreet, maar dat is wel een van de zaken die in gesprekken met leerkrachten naar voren komen.’

Zonden van Israël

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt het onterecht dat ‘het M-decreet met alle zonden van Israël wordt beladen’. Ze wijst erop dat van de 1,2 miljoen leerlingen vijf jaar geleden 50.000 in het buitengewoon onderwijs les volgden. Vandaag zijn dat er 2.700 minder. ‘De gestegen werkdruk kan niet alleen aan het M-decreet worden toegeschreven.’

‘Sterk signaal’ Hoeveel leerkrachten gisteren staakten wordt pas over enkele dagen duidelijk. Dan krijgen de vakbonden de aanvragen voor stakersvergoedingen binnen. Maar een rondvraag bij de onderwijsvakbonden leert dat heel wat leerkrachten gisteren het werk neerlegden. Verschillende scholen moesten sluiten omdat er niet voldoende leerkrachten waren om de leerlingen op te vangen. Vooral in het lager onderwijs legden veel leerkrachten het werk neer. In het katholiek onderwijs staakte 60 procent van leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs. In het secundair onderwijs legden volgens de christelijke onderwijsvakbond 40.000 leerkrachten het werk neer. De onderwijsvakbonden spreken van een ‘heel sterk’ signaal. Bij de onderwijsverstrekkers is er begrip voor het ongenoegen bij het personeel. Die benadrukken dat ze een aantal noden delen.

CD&V wijst op de veranderende samenleving. Leerlingen met een moeilijke thuissituatie of een andere thuistaal plaatsen het onderwijs voor extra uitdagingen. ‘De samenleving verwacht steeds meer dat het onderwijs alles oplost, maar het kan niet dat alles in de bak van de leerkrachten belandt.’

Wat moet er gebeuren? Alle partijen zijn het erover eens dat een extra inspanning nodig is voor het kleuter en het lager onderwijs. Daarbij denkt de politiek aan extra kinderverzorgers in de kleuterklassen en aan het gelijkmaken van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Vandaag telt een kleuter minder mee omdat kleuters vroeger vaak niet voltijds naar school gingen. Dat is nu meestal wel het geval. Dat budget gelijktrekken kost ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Maar als de volgende Vlaamse regering alle vragen vanuit het lager onderwijs wil beantwoorden, hangt daar een prijskaartje van 1,8 miljard euro aan vast. Voor de verkiezingen komt zo’n plan voor het basisonderwijs er niet meer.

Het Vlaams Parlement keurde gisteren over de partijgrenzen heen alvast een motie goed met een oproep om de werkingsmiddelen van het basisonderwijs op te trekken, de administratieve lasten te verminderen en het M-decreet (nogmaals) bij te sturen.

Emmer loopt over

‘Voor veel leerkrachten loopt de emmer over. Dit is wel degelijk een striemende kritiek op het beleid van de Vlaamse regering’, zei Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) in het Vlaams Parlement. ‘Jullie hebben ervoor gezorgd dat er geen plan voor het basisonderwijs is.’

Voor veel leerkrachten loopt de emmer over. Dit is wel degelijk een striemende kritiek op deze Vlaamse regering. Elisabeth Meuleman Vlaams Parlementslid (Groen)

Maar waar moet het geld vandaan komen? De afgelopen jaren steeg het aantal leerlingen in het lager onderwijs fors. Die leerlingen zetten de komende jaren de stap naar het middelbaar onderwijs. De overheid investeert voor een leerling in het lager onderwijs gemiddeld 4.835 euro per jaar terwijl dat in het secundair onderwijs 8.600 euro is. Door die bijkomende leerlingen in het secundair onderwijs zal jaarlijks een half miljard euro extra naar het onderwijs moeten gaan. Die leerlingen moeten ook een stoeltje hebben, wat extra kosten voor capaciteit en scholenbouw met zich meebrengt. Daarbovenop nog geld vrijmaken voor extra investeringen in het basisonderwijs is zeker niet evident.

Uiteraard kan vanuit de Vlaamse schatkist extra geld naar het onderwijs vloeien. Maar ons land geeft relatief al vrij veel geld uit aan onderwijs (zie grafiek). De werkgeversorganisatie Voka vraagt daarom in de eerste plaats het bestaande budget efficiënter in te zetten.

Dat is ook het standpunt van de N-VA, die als grootste partij graag de volgende minister van Onderwijs wil leveren. De Vlaams-nationalisten willen vooral de administratieve rompslomp aanpakken en minder investeren in (tussen)structuren, zodat meer mensen voor de klas kunnen staan.

De zorgen van de stakende leerkrachten worden in de Wetstraat zeker en vast gehoord. Maar extra geld om aan hun besognes tegemoet te komen zit er zelfs na de verkiezingen niet meteen in.