Het land dat niet kan kiezen

Het belangrijkste probleem van het Belgische energiebeleid is dat we niet weten wat we eigenlijk willen. En er al helemaal niet voor willen betalen.

Hoe is het mogelijk dat België, een van de rijkste landen ter wereld, met een overheid die jaarlijks zowat 225 miljard euro spendeert, de komende winter misschien het licht moet uitdoen? Nucleair afval opslaat in oude zwembaden? Of jarenlang de kostprijs van groene energie verborg, zoals de vorige Vlaamse regeringen?

Misschien is het eenvoudige antwoord dat we te veel tegelijk willen. Het federale regeerakkoord van premier Charles Michel (MR) lijst het op: energie moet groener worden, betaalbaar en veilig zijn, en de bevoorrading moet gegarandeerd zijn. Eigenlijk is er nog een ongeschreven vijfde doel: we willen niet te afhankelijk worden van landen die we niet leuk vinden, zoals er veel zijn in het Midden-Oosten.

Het gevolg is dat we alles tegelijk doen. We steunen de nucleaire sector omdat we zo de bevoorrading van elektriciteit garanderen zonder CO2 uit te stoten. En dus kan Engie kerncentrales uitbaten die eigenlijk al afgeschreven zijn dankzij de inkomsten van Belgische stroomverbruikers én dreigt de overheid met nucleair afval te blijven zitten.

We steunen groene energie via investeringssubsidies voor biomassa, groene warmte uit geothermie of de productie van biomethaan. De Europese Commissie gaf de federale regering deze week groen licht om tot 3,5 miljard euro overheidssteun uit te trekken voor windmolens op zee.

We besparen energie met subsidies en fiscale voordelen voor vloer-, muur-, dak- en kelderisolatie. Bedrijven en scholen die hun gebouwen energiezuinig genoeg maken, moeten minder tot geen onroerende voorheffing betalen.

Tegelijk moedigen we voor anderen energie-uitgaven weer aan. Vliegtuig-maatschappijen moeten geen accijnzen betalen op hun kerosine. Landbouwers en bouwbedrijven mogen hun tractoren, bulldozers en werfkranen op rode diesel laten draaien, waarop minder belastingen zijn verschuldigd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen een vrijstelling van de federale energiebijdrage aanvragen.

We kiezen niet. We maakten in Vlaanderen energie jarenlang groener door zonnepanelen te subsidiëren, maar hielden de kostprijs daarvan stil. Toen die wel moest worden doorgerekend, kostte dat de kop van toenmalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Tegelijk willen we de kerncentrales pas in 2025 sluiten zodat energie nog even goedkoop voorradig is. Maar we drongen onvoldoende aan op onderhoudsinvesteringen, waardoor we nu een afschakelplan voor de winter hebben.

De regering-Di Rupo verlaagde dan weer de btw op elektriciteit, waardoor verbruik werd aangemoedigd. De regering-Michel draaide dat terug, wat tot kritiek over de hoge energiefacturen leidde. En wie een warmtepomp installeert, betaalt zich blauw een elektriciteitsheffingen, terwijl er veel minder lasten zijn voor wie - veel meer vervuilende - stookolie inslaat. Tegelijk willen we dat Engie investeert, extra belastingen betaalt en geen prijzen verhoogt, terwijl nooit echt duidelijk is hoe het nu echt zit met die sluiting van de kerncentrales.

Planeconomie

We draaien aan zeven knoppen tegelijk, laten dan ‘de markt’ spelen en zijn verbaasd dat het niet werkt. Ergens lijkt de elektriciteitsmarkt nog altijd op een planeconomie, zij het een slecht geplande.

Zo gaat het er in de hele Europese Unie aan toe. De Europese Commissie becijferde in 2014 dat in de EU jaarlijks 40 miljard euro wordt gespendeerd aan subsidies voor hernieuwbare energie, 10 miljard euro subsidies aan steenkool en 14 miljard euro aan gratis uitstootrechten voor de industrie. 27 miljard euro subsidies ging naar energiebesparing en 9 miljard euro naar goedkopere energie. Het is moeilijk om niet te zien dat die subsidies elkaar op bepaalde punten tegenwerken.

De Europese cijfers doen vermoeden dat het overal even erg is gesteld met het energiebeleid, maar dat is niet helemaal zo. Van de 28 EU-landen geeft alleen Duitsland meer uit aan energiesubsidies dan ons land. Per Belg gaat het om 296 euro per jaar.

Die 296 euro is tegelijk te veel én te weinig. Te veel omdat het geld dient om tegelijk verbruik te ontmoedigen en betaalbaar te maken. Te weinig omdat ze niet alle milieukosten van energie in rekening brengt.

Diezelfde studie uit 2014 legt uit dat de EU-lidstaten jaarlijks 120 miljard euro subsidies uittrekken voor energie, maar dat er jaarlijks voor 200 miljard euro schade wordt berokkend die niet in energieprijzen is verrekend. Die schade is vooral de klimaatverandering, vervuiling en uitputting van grondstoffen.

Technologie

Hoe geraken we hieruit? Een eerste deel van het antwoord ligt in technologie. Als in veel Vlaamse garages binnen enkele jaren elektrische auto’s staan, is er de facto een reservoir aan elektriciteit voorhanden. Als elektrische meters ‘slimmer’ worden, kunnen wasmachines pas aanslaan als er écht veel elektriciteit beschikbaar is.

Nu gebeurt die oefening rudimentair, met nacht- en dagtarieven, waardoor we zelfs op schitterende zomerdagen waarop zonnepanelen elektriciteit produceren, wachten tot ’s avonds om de vaatwas aan te zetten. Ook met die slimme meters lopen we niet echt voorop in de Europese Unie.

Maar wat vooral zou helpen, is dat de overheid weet wat ze wil. Sommige keuzes zijn helder. Energie besparen bijvoorbeeld. Het lukt ook. In 2016 werd in de EU minder energie verbruikt dan in 2005, ook al lag de economische productie hoger.

Elders - zoals in de keuze tussen betaalbaarheid of de strijd tegen de CO2-uitstoot - loopt het echter verkeerd. Een bijkomend nadeel is dat niet één regering in ons land de afweging moet maken over wat we nu willen, maar vier: de federale, de Vlaamse, de Brusselse en de Waalse. Daarin zitten zeven politieke partijen.

Het is nog een politieke utopie, maar een ideaal energiebeleid zou net moeten steunen op al die partijen. Stel dat de federale overheid en de drie gewestregeringen tot een écht energiepact zouden komen. Dat zou twee voordelen bieden: de grote lijnen van het energiebeleid zouden voor meer dan één legislatuur kunnen worden vastgelegd. En je haalt met alle partijen die ergens in België in een regering zitten, in de Kamer 130 van de 150 zetels. Zo’n meerderheid is stevig genoeg om dat beleid jaren in een richting te duwen.

Dan zouden we kunnen beslissen dat nucleaire veiligheid prioriteit nummer één is en de kerncentrales dus écht dicht gaan. Dat bevoorradingszekerheid prioriteit nummer twee is en er dus veel geld nodig zal zijn om gascentrales te bouwen. Dat duurzaamheid op drie komt en dat ook dat geld zal kosten.

In die denkoefening moet het taboe sneuvelen dat energie niet duurder mag worden. Ergens begrijpt iedereen wel dat Ryanair-vluchten van 20 euro niet kloppen, maar opnieuw leert de ervaring van de Turteltaks hoe explosief het voor een regering is om zelfs maar een beperkte prijsstijging door te duwen.