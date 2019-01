'Het slechte weer houdt ons niet tegen om te betogen voor onze toekomst'

'Dit gaat over onze toekomst', zegt Gijs. 'Het slechte weer houdt ons niet tegen. We gaan door tot er meer structurele maatregelen komen in plaats van enkel valse beloftes.' Gijs en zijn vrienden zitten in het tweede middelbaar en krijgen een nul op de toets die ze vandaag zouden afleggen en moeten volgende week een dag nablijven. 'Die nul op de toets zullen we ons later niet herinneren', zegt Hannah. 'Deze betoging wel. Hier maken we het verschil.'

Aarlen

Ook veel studenten waren vandaag aanwezig. 'We steken de scholieren een hart onder de riem', zegt Sarah Stockx van Students 4 Climate Brugge. 'Als we samenwerken, kunnen we veel meer druk zetten om iets te bereiken. Wij zijn de toekomst. They made the mess and we need to clean it up.' Volgende week staan ze hier opnieuw, maken de studenten zich sterk. 'Het is niet moeilijk mensen te motiveren om mee te betogen. Dit is te belangrijk. We blijven voortdoen tot er verandering komt. Ik heb liever een tweede zit dan geen klimaatbeleid.'