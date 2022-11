Met een interviewmarathon maakt CD&V-boegbeeld Hilde Crevits duidelijk dat ze terug vast in het zadel zit na gezondheidsproblemen. ‘Ik was mentaal en fysiek op, maar de oude Hilde is terug.’ Suggesties van een conflict met haar voorzitter wuift ze weg. ‘Ik sta achter Sammy’s assertieve aanpak.’