Hinder voor scheepvaart door staking al van de baan

De socialistische overheidsvakbond ACOD staakte vanochtend op belangrijke knooppunten van de Vlaamse waterlopen. De actie is intussen afgelopen.

Alsof de duivel er vanochtend mee gemoeid was: net nu een containerschip het Suezkanaal - de belangrijkste internationale ader voor zeevracht - blokkeerde, was er in Vlaanderen hinder op de belangrijkste waterlopen.