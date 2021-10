Historische doorbraak voor Limburgse Noord-Zuidverbinding

Na 40 jaar is de politiek het eens geraakt over de Noord-Zuidverbinding in Limburg, die de provincie beter bereikbaar moet maken. Dat is een historische doorbraak, met als schaduwzijde dat 200 mensen onteigend zullen worden.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), de Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) en de burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit) hebben een akkoord gesloten over de Limburgse Noord-Zuidverbinding.

Die moet de bereikbaarheid van Limburg, dat zowel via de weg als het openbaar vervoer slecht ontsloten is, drastisch verhogen. De verbinding zal de bestaande weginfrastructuur - N74, N715 en R71 - van Overpelt tot Hasselt volgen. Er komen twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren om een vlotte doorstroming te garanderen.

'Je zal zonder één onderbreking van Noord-Limburg naar de E314 kunnen rijden', zegt Peeters. Daarnaast komt er een hoop nieuwe fietsinfrastructuur en een elektrische trambus tussen Noord-Limburg en Hasselt, die grotendeels parallel zal lopen met de vernieuwde N74.

Door te kiezen voor het voorkeursalternatief dat het minst schadelijk is voor natuur en landbouw verhogen we de slaagkansen. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

'Na meer dan 40 jaar is er eindelijk zicht op een concrete en duurzame oplossing. Dit is een historische dag voor de toekomst van Limburg', zegt Peeters. 'Door te kiezen voor het voorkeursalternatief dat het minst schadelijk is voor natuur en landbouw verhogen we de slaagkansen. Via ecopassages wordt de natuur ter hoogte van de Mangelbeekvallei en Molenheide beschermd', zegt Demir. Peeters en Demir, beiden van Limburgse afkomst, leggen het dossier vrijdag ter goedkeuring voor aan de rest van de regering.

Onteigening

Tegen april 2022 moet de regering haar fiat geven over het project. In 2026 zou de aanleg van de tunnels beginnen. De Noord-Zuidverbinding moet tegen 2030 af zijn en zou in totaal 835 miljoen euro kosten.