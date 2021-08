Hoe de strijd tegen corona de onderwijsoorlog temperde...

Wie in 2019 vooruitblikte op de Vlaamse onderwijswereld anno 2021 zag een open oorlog tussen de N-VA en de scholenkoepels uitbreken. Twee jaar later heeft corona iedereen milder gestemd. ‘Overleg is de enige manier om vooruit te gaan.’

1 september is in Vlaanderen niet alleen voor 1,2 miljoen kinderen, 200.000 leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers een nieuwe start, vanuit de Wetstraat bekeken is het ook de aftrap voor het derde schooljaar onder Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In de lente van 2019, vlak voor de verkiezingen, was daar veel nervositeit over. De N-VA verweet toen vooral het katholiek onderwijs te laks om te springen met de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen.

Wat al jarenlang sluimerde, barstte uit in een open conflict. ‘Ik wil een minister van Onderwijs die verder van de koepels staat’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever in mei 2019 in de studio van ‘Terzake’. Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, die tegenover hem aan tafel zat, reageerde aan het eind van het gesprek onderkoeld: ‘Bart De Wever heeft hier veel dingen gezegd die als een aanval kunnen worden beschouwd.’

Meer dan twee jaar later is die spanning niet verdwenen. De Vlaamse overheid, die jaarlijks 15 miljard euro aan onderwijs uitgeeft, heeft wel degelijk meer macht geclaimd over wat kinderen op de Vlaamse schoolbanken moeten leren. Ze heeft die doelstellingen vastgelegd in de nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad van het middelbaar onderwijs.

Onze zorg is dat de eindtermen de kwaliteit niet dienen. We vinden dat de politiek kwaliteit met kwantiteit verwart. Lieven Boeve Topman katholiek onderwijs

In de Guimardstraat voeren ze daar nog altijd een gevecht tegen. Het katholiek onderwijs vindt dat de nieuwe eindtermen zo gedetailleerd en talrijk zijn dat er geen tijd meer is om nog leerstof toe te voegen, waardoor de Vlaamse overheid geen ruimte meer heeft overgelaten voor katholieke leerplannen. Het katholiek onderwijs trok daarom naar het Grondwettelijk Hof, dat nog ten gronde uitspraak moet doen.

Er is dus wel degelijk een clash aan de gang. ‘Onze zorg is net dat de eindtermen de kwaliteit niet zullen dienen’, zegt Boeve. ‘We vinden dat de politiek kwaliteit met kwantiteit verwart. Dat is het vervelende: dit dossier is politiek gespeeld. We gaan niet voor ons plezier naar het Grondwettelijk Hof.’

Onderwijswerven > Nieuwe eindtermen basisonderwijs invoeren. Over de eindtermen voor de tweede en de derde graad van het middelbaar onderwijs loopt nog een procedure voor het Grondwettelijk Hof. > Voor het eerst centrale ‘Vlaamse toetsen’ invoeren om de onderwijskwaliteit te meten. > M-decreet hervormen: vanaf wanneer moet iemand naar het buitengewoon onderwijs? > Inschrijvingsdecreet hervormen: moet een school rekening houden met de sociale mix in de klas?

Wie denkt dat de clash tot een oorlogssfeer in de onderwijswereld heeft geleid, vergist zich. Een eerste reden lijkt in de figuur van Weyts zelf te liggen. In de lente van 2019 was er nog een speculatie dat zijn partijgenoot Theo Francken minister van Onderwijs kon worden, die dan voluit de confrontatie kon aangaan met wie niet mee wilde. Weyts, daarentegen, kreeg als minister van Openbare Werken in de vorige Vlaamse regering de Oosterweelwerken uit het slop en bewees dat hij bruggen kan bouwen.

Een tweede reden ligt in de strijd tegen de coronapandemie. ‘We hebben zeer goed samengewerkt’, zegt Boeve. ‘De ambitie van de minister was ook die van ons: de scholen openhouden. We hebben het virologische kunnen koppelen aan het pedagogische, aan het welzijn van de leerlingen en aan wat werkbaar was voor de schooldirecties. We hebben samen aan die kar kunnen trekken.’

Koen Pelleriaux van het gemeenschapsonderwijs GO! deelt die mening. ‘Ik vind dat Weyts dat goed heeft aangepakt. Sneller dan in andere beleidsdomeinen was er overleg met vakorganisaties en experten. Er lagen vrij snel goede draaiboeken klaar en er werden goede beslissingen genomen.’

Voordelen

Pelleriaux zegt dat bij het GO! bovendien nooit echt de vrees leefde dat een clash met hen op til was, ‘al liepen sommigen er zenuwachtig bij’. Hij zegt dat er zelfs voordelen zijn. ‘Het is meestal vrij interessant dat de minister van Onderwijs tot de partij behoort van de minister-president, tot de partij van de minister van Begroting of zelf viceminister-president is’, legt Pelleriaux uit. ‘Dat geeft hem meer invloed en dat is met Weyts drie keer gelukt. Pascal Smet, bijvoorbeeld, had dat destijds als Vlaams minister van Onderwijs niet.’

‘Weyts heeft bovendien al beslissingen genomen die voor ons positief en belangrijk zijn’, zegt Pelleriaux. ‘De budgetten voor infrastructuur zijn omhooggegaan. En de verdeelsleutels voor die budgetten waren al heel lang niet meer aangepast aan de leerlingenaantallen, dat is nu wel gebeurd. Gezien ons gestegen marktaandeel was dat voor ons belangrijk.’

Als je Ben Weyts iets moet nageven, is het dat hij de dingen tactisch goed aanpakt. Ik zou niet graag stratego tegen hem spelen. Nancy Libert Algemeen secretaris ACOD Onderwijs

Ook bij de vakbonden klinkt respect voor de stijl van de minister. ‘Als je hem iets moet nageven, is het dat hij de dingen tactisch goed aanpakt’, zegt Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD. ‘Ik zou niet graag stratego tegen hem spelen. Neem nu de vaste benoeming en de herziening van de evaluaties. Hij is slim geweest door die twee dossiers aan elkaar te koppelen en tegelijk de wagen niet te vol te laden. Er zat voor iedereen aan tafel eten en drinken in die deal. Voor ons was dat bijvoorbeeld dat de vaste benoeming na een jaar kan en dat er bij slechte evaluaties nog kansen zijn voor de leerkracht om zich te herpakken.’

‘Vlaamse toetsen’

Dat strategisch inzicht zal dit jaar van pas komen. Net zoals voor de federale regering breekt een cruciaal jaar aan waarin beslissingen moeten worden genomen, zodat tegen de zomer van 2024 aan de kiezer resultaten kunnen worden voorgelegd die het coronacrisisbeleid overstijgen. Pelleriaux verwacht in dat verband nog enkele moeilijke discussies: de opvolging van het M-decreet, het inschrijvingsdecreet en de financiering van het volwassenenonderwijs. Het eerst gaat over hoe snel kinderen die niet meekunnen in de klas naar het bijzonder onderwijs moeten. Het tweede gaat over de mate waarin kinderen met een moeilijkere thuissituatie verplicht in de klas moeten zitten met anderen. De derde discussie gaat over geld.

De Vlaamse toetsen zullen de regering de kans bieden beter te weten wat in de scholen gebeurt. Koen Pelleriaux Topman GO!

Tegen het einde van de legislatuur worden de centrale toetsen verwacht, die zo gevoelig liggen dat het bijvoeglijk naamwoord is vervangen: ze heten nu officieel ‘Vlaamse toetsen’. In het voorjaar van 2024 maken leerlingen op de Vlaamse schoolbanken ze wellicht voor het eerst. ‘Het wordt een belangrijke koerswijziging’, zegt Pelleriaux. ‘Het is iets wat we nooit hadden. Het zal de regering de kans bieden beter te weten wat in de scholen gebeurt. Het zal een beter zicht geven dan de onderwijsinspectie, die eens om de zes jaar passeert.’

Kwaliteit

De rode draad door al die dossiers is de kwaliteit van het Vlaams onderwijs weer omhoog krijgen. Met strakkere doelstellingen in de eindtermen, met betere evaluaties van de leerkrachten, met meer info over hoe leerlingen presteren in de Vlaamse toetsen, met taalscreenings voor kleuters. En met het prangendste probleem dat, zeker in een aantrekkende economie, niemand opgelost lijkt te krijgen: een tekort aan leerkrachten.

Ook daar botsen de onderwijskrachten op elkaar: Boeve en Pelleriaux willen de scholen meer armslag geven om leerkrachten efficiënt en flexibeler in te zetten, de vakbonden vrezen dat zoiets neerkomt op meer werk. Het resultaat is dat het GO! niet akkoord gaat met een ontwerponderwijs-cao, omdat die toelaat dat over heel Vlaanderen 300 leerkrachten zouden worden vrijgesteld van lesgeven om vakbondswerk te doen.