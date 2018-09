Hoe super is de technologiebeurs Supernova?

Het technologiefestival Supernova heeft de ambitie om net als Flanders Technology in de jaren 80 Vlaanderen opnieuw enthousiast te maken over technologie. Maar heeft zo'n techbeurs wel zin?

Donderdag start het techologiefestival Supernova in Antwerpen. De organisatoren plaatsen het festival in de traditie van twee iconische techevenementen: de Wereldtentoonstelling Expo 58 en de techbeurs Flanders Technology, die respectievelijk zestig en dertig jaar geleden plaatsvonden.

'Het is de eerste keer sinds Flanders Technology International dat we aan een groot publiek op zo'n schaal kunnen tonen welke topinnovatie in Vlaanderen ontwikkeld wordt', zei Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) bij de aankondiging.

Kan Supernova echt in de voetsporen treden van de legendarische techbeurs uit de jaren tachtig?

100.000 Flanders Technology Flanders Technology trok met zijn eerste twee edities in 1983 en 195 telkens meer dan 100.000 bezoekers.

Flanders Technology trok met zijn eerste twee edities in 1983 en 1985 telkens meer dan 100.000 bezoekers. Het enorme succes leidde tot de bouw van Flanders Expo in Gent waar de beurs in 1987 haar derde editie organiseerde. Het evenement kaderde in het beleid van de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV) en ging gepaard met krantenbijlages, speciale uitzendingen en lespakketten voor het onderwijs.

Zo werd Flanders Technology een begrip in de Vlaamse politieke en economische geschiedenis. De beurs leidde er mee toe dat technologie in de dagelijkse levens doordrong en de traditionele industrie van Vlaanderen de omslag naar een moderne economie maakte.

Dat succes evenaren is dus niet evident. Supernova mikt op 15.000 bezoekers - een fractie van de techbeurs uit de jaren tachtig.

Pessimisme

Supernova Van donderdag 27 tot zondag 30 september vindt op het Antwerpse Eilandje de eerste editie plaats van het technologiefestival Supernova. Behalve een publieksfestival is het ook een zakelijke conferentie waar groeibedrijven uit heel Europa in contact kunnen komen met kandidaat-investeerders. In de aanloop naar SuperNova belichten we enkele van die opmerkelijke technologiebedrijven. Volg en herlees alle berichtgeving in ons online dossier: www.tijd.be/supernova

De context is ook anders. Begin jaren tachtig was de Belgische frank net gedevalueerd en zat Vlaanderen in een zware economische crisis. De traditionele sectoren zoals de staalnijverheid, de textiel- en confectiesector hadden het hard te verduren. Het pessimisme was groot en de toestand vroeg om verandering.

Net rond die tijd was Gaston Geens aangeduid als eerste voorzitter van de Vlaamse executieve, een functie die later minister-president van de Vlaamse regering zou heten. In tegenstelling tot de huidige Vlaamse regering had Geens amper geld of bevoegdheden. Maar de christendemocraat wou het heersende economisch pessimisme counteren met een positieve boodschap: Vlaanderen zette zichzelf schrap voor een nieuwe industriële revolutie.

'Flanders Technology was in de eerste plaats een psychologisch succes', blikt Herman Daems terug. De huidige voorzitter van de KU Leuven en van BNP Paribas Fortis zat ten tijde van Geens in de commissie die de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen begeleidde.

'Dankzij Flanders Technology zag de bevolking dat er een alternatief was voor de slabakkende traditionele industrie. Bedrijven zochten naar een manier om die nieuwe technologieën toe te passen. Jonge mensen vonden er de inspiratie om aan ingenieursstudies te beginnen. Flanders Technology leidde tot nieuwe industrieën rond micro-elektronica, biotechnologie en nieuwe materialen. Het leidde tot de transformatie van bedrijven zoals Umicore en de start van onderzoeksinstellingen zoals Imec.'

Industrie 4.0

Vandaag is die technologie ingeburgerd. Vlaanderen heeft ondertussen wel het geld en de bevoegdheden om dingen in beweging te zetten. Het beleid rond Industrie 4.0 moet de Vlaamse economie voorbereiden op de doorgedreven digitalisering.

Schermvullende weergave Gaston Geens, toenmalig voorzitter van de Vlaamse executieve, schudt de hand van een robot op Flanders Technology. ©Belga

Bovendien stierf Flanders Technology eind jaren negentig een stille dood omdat de beurs er niet meer in slaagde het succes van de beginjaren te evenaren.

'De formule van de grootscheepse technologiebeurs, tegelijk bestemd voor professionelen en het grote publiek, is voorbijgestreefd', luidde het toen bij de Stichting Flanders Technology. De stichting zette onder meer in op Technopolis in Mechelen om wetenschap verder te populariseren.

Kansen in plaats van angst

Als de oude beurs bewust is stopgezet, heeft een nieuwe beurs dan wel zin?

Ja, luidt het bij Muyters. 'We staan op de drempel van een nieuwe wereld. De digitalisering en toepassingen zoals artificiële intelligentie en het internet der dingen worden voelbaar in ons dagelijks leven. We willen tonen dat mensen daar niet bang van moeten zijn, maar dat het ook kansen biedt.'

'Vlaanderen is altijd blijven zoeken naar een nieuwe manier om de bevolking enthousiast te maken over technologie. Heel wat sectoren hebben te maken met digitale disruptie. Dit is een goed moment om zoiets te lanceren', stelt Daems.

De technologische vooruitgang gaat vandaag nog sneller dan in de periode van Flanders Technology. Leo Sleuwaegen Innovatiespecialist KU Leuven

'De technologische vooruitgang gaat vandaag nog sneller dan in de periode van Flanders Technology. Net zoals toen sijpelen de technologische mogelijkheden niet altijd even goed door naar onze kleinere bedrijven. Zo'n beurs faciliteert contacten en inspireert ondernemers. Net zoals Geens zijn Derde Industriële Revolutie had, heeft de Vlaamse regering haar economisch beleid Industrie 4.0. Een beurs maakt het mogelijk ondernemers te inspireren rond die nieuwe manier van werken', zegt ook de Leuvense innovatiespecialist Leo Sleuwaegen.

Ook Luc Van den Brande, voormalig Vlaams minister-president en huidig voorzitter van Technopolis, is enthousiast. 'Technopolis enthousiasmeert jongeren rond techniek en wetenschap. Supernova moet net zoals Flanders Technology bedrijven enthousiast maken om zichzelf te verkopen en een extra stap rond innovatie te zetten. Vandaag is een computer niet langer vreemd, maar vanzelfsprekend. Maar dat betekent niet dat er geen werk meer is rond innovatie.'

Codeerscholen

Het is nochtans niet per se de bedoeling om met Supernova een beweging in gang te zetten zoals bij Flanders Technology het geval was, zegt Muyters. 'Dat is niet onze eerste ambitie, maar het is des te beter als daar iets uit voorkomt. Er zijn wel duidelijke parallellen met het innovatiebeleid van toen.'

Volgens Muyters had de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen twee grote verdiensten: het academisch onderzoek werd meer toegepast in het bedrijfsleven en er werden duidelijke keuzes gemaakt.

Ook wij zetten er heel bewust op in om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken rond technologie. Philippe Muyters Vlaams minister van Innovatie

'Ook wij zetten er heel bewust op in om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken rond technologie', luidt het bij de N-VA'er. Dat gebeurt via de codeerscholen, die mensen gratis een opleiding tot webontwikkelaar aanbieden, via de STEM-academies die in elke gemeente net zoals een muziekacademie een laagdrempelige toegang moeten bieden tot technologie en initiatieven zoals Citizen Science.

'Supernova is daar ook een uitvloeisel van', luidt het bij Muyters. 'Bovendien focussen we in ons innovatiebeleid op een aantal speerpuntclusters en houden we bij de financiering vooral rekening met excellentie. Enkel de besten worden ondersteund.'

280 miljoen Innovatie De Vlaamse regering maakt vanaf volgend jaar nog eens 280 miljoen euro vrij voor onderzoek en ontwikkeling.

Vriend en vijand loven bovendien de inspanningen van Muyters om het budget voor onderzoek en ontwikkeling omhoog te trekken. Vlaanderen investeert een recordbedrag in onderzoek en ontwikkeling. De inspanning is goed voor 2,7 procent van het bruto binnenlands product.

Bovendien maakt de Vlaamse regering vanaf volgend jaar nog eens 280 miljoen euro vrij voor onderzoek en ontwikkeling. Samen met de extra financiële injectie maakte Muyters komaf met de versnippering die het Vlaams innovatiebeleid jaren kenmerkte.

'Er is altijd een sluipend gevaar dat die versnippering terugkomt', zegt Vincent Thoen, innovatiespecialist bij de werkgeversorganisatie Voka. 'Er zijn altijd spelers die een gat in de markt zien en daar een nieuwe structuur voor willen opzetten. Daar moet Vlaanderen waakzaam voor blijven. Maar Muyters is er wel in geslaagd die verkaveling aan te pakken en meer geld uit te trekken.'

Antwerpen

Schermvullende weergave Dat N-VA-minister Philippe Muyters (links) twee weken voor de verkiezingen een groot evenement organiseert in de stad van zijn partijvoorzitter (midden), doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. ©BELGA

Supernova moet de kers op die taart worden. Het enige wat de kers wat bitter maakt, is de timing en de locatie. Dat een N-VA-minister twee weken voor de verkiezingen een groot evenement organiseert in de stad van zijn partijvoorzitter doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Gent heeft als historische locatie van Flanders Technology en als biotechhub een streepje voor. Bovendien zou zo'n conferentie ook het economisch weefsel in een kleinere stad een boost kunnen geven.