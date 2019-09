Hoe wil Jambon I het verschil maken?

Zowel in het lager als in het secundair onderwijs zal voor elke school worden gemeten in welke mate jongeren erop vooruitgaan en of de inspanningen van leerkrachten renderen.

De nieuwe Vlaamse regering bestaat uit dezelfde partijen als de vorige. Toch ambieert ze een duidelijke trendbreuk. Dit zijn de krijtlijnen waarmee ze het verschil wil maken.

De onderhandelingen gaan dit weekend voort. Maar enkele grote krijtlijnen liggen al vast.

Onderwijs

Het onderwijsluik van het Vlaams regeerakkoord zet in op de verhoging van de onderwijskwaliteit en leerlingen sneller op de juiste plaats krijgen. De kwaliteit van scholen zal meer dan vandaag worden gecontroleerd. Dat gebeurt niet door één eindexamen op het einde van het middelbaar onderwijs, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, maar door de leerwinst te meten. Zowel in het lager als in het secundair onderwijs zal voor elke school worden gemeten in welke mate jongeren erop vooruitgaan en of de inspanningen van leerkrachten renderen.

De resultaten van die meting zullen niet per school bekendgemaakt worden om publieke rankings te vermijden. Scholen vergelijken is niet eerlijk omdat de context van elke school anders is, bijvoorbeeld door het type leerlingen. Maar de Vlaamse overheid wil wel meer dan vandaag controleren of scholen voldoende inspanningen doen om de leerwinst van jongeren omhoog te krijgen. Door zo’n leerwinstmeting zijn ze ook minder afhankelijk van internationale onderzoeken om de kwaliteit van het Vlaams onderwijs te meten. Het is aan de volgende minister van Onderwijs om te bepalen hoe en wanneer die meting precies moet gebeuren.

Om de kwaliteit omhoog te krijgen worden ook inspanningen gedaan om in voldoende plaatsen te voorzien. Hoeveel geld voor scholenbouw wordt uitgetrokken, was nog niet duidelijk.

De toekomstige Vlaamse regering wil ook het lerarentekort aanpakken. Over de precieze maatregelen daarvoor was gisteren nog onduidelijkheid. De regeringsonderhandelaars willen mensen die overstappen van de privésector naar het onderwijs correct vergoeden, maar hun anciënniteit compenseren kost veel geld. Ook de lerarenopleiding wordt herbekeken. Op termijn wil de regering naar een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding zodat de lat hoog genoeg ligt voor wie voor de klas komt te staan. Ook dat moet de kwaliteit van het onderwijs opkrikken.

De onderhandelaars willen meer inzetten op oriëntering en remediëring. Daarom ligt ook een hervorming van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op tafel. Ook de pedagogische begeleiding, die leerkrachten ondersteunt, wordt hervormd.

Al in het eerste jaar zullen studenten moeten bewijzen dat ze een bepaalde studierichting aankunnen.

In het hoger onderwijs moeten studenten eveneens sneller worden bijgestuurd, luidt het. Door de flexibilisering van het hoger onderwijs - waarbij studenten bepaalde vakken kunnen meenemen naar het volgende academiejaar - doen ze almaar langer over hun universitaire studies en is de studieduur gemiddeld te lang. De toekomstige Vlaamse regering wil daar strenger in zijn. Al in het eerste jaar zullen studenten moeten bewijzen dat ze een bepaalde studierichting aankunnen. Als hun slaagcijfers te laag liggen, volgen maatregelen. Hoe die er uitzien, is eveneens huiswerk voor de volgende minister van Onderwijs.

Wie dat zal worden, is een groot vraagteken. Alle partijen tonen interesse, al weet CD&V dat zij niet opnieuw de departementen Welzijn én Onderwijs zal kunnen claimen. De N-VA aasde op de portefeuille - in de wandelgangen wordt Ben Weyts genoemd - maar de partij is zo tevreden met de onderwijskoers van het volgende regeerakkoord dat ze geen principieel bezwaar zou hebben als iemand anders de portefeuille krijgt.

Begroting en innovatie

Er komen geen extra belastingen of hogere facturen.

Investeren wordt een van dé prioriteiten voor de volgende Vlaamse regering. Daarvoor breekt Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) met waar zijn voorganger Geert Bourgeois zo’n erezaak van maakte: een snel begrotingsevenwicht. Toen de regering-Bourgeois in 2014 van start ging, vroeg iedereen zich af wat het project van de ploeg was. ‘Een begroting in evenwicht’, luidde het antwoord steevast. Om de tekorten die de zesde staatshervorming met zich bracht snel weg te werken moest Bourgeois diep snijden. Budgetten werden ingeperkt, facturen verhoogd. Al snel sprak de oppositie van een factuur regering. Jambon I wil na alle heisa over het rekeningrijden en de Turteltaks en de overwinning van het Vlaams Belang niemand nog verontrusten. Er komen geen extra belastingen of hogere facturen. Aan de zorgpremie wordt ondanks de stijgende vergrijzingskosten niet geraakt. Hoelang en hoeveel de Vlaamse begroting in het rood zal gaan, was vrijdagavond nog onduidelijk. Jambon heeft voor ruim 3 miljard euro nieuwe plannen. Er moest vrijdag nog meer dan 1 miljard euro worden gevonden. Een mogelijk scenario was pas tegen 2024 een evenwicht te hebben en/of verschillende grote investeringen buiten de begrotingsdoelstellingen te houden. ‘Mogelijk wordt dat 2023 om beter te doen dan Wallonië’, aldus een bron. Extra geld wordt vrijgemaakt voor innovatie. Om de geplande doelstelling te halen 1 procent van het bruto binnenlands product aan innovatie uit te geven moet de Vlaamse regering tegen het einde van de regeerperiode minstens 350 miljoen euro extra uittrekken. Er wordt ook fors meer geïnvesteerd in mobiliteit. Behalve voor de geplande Oosterweelverbinding in Antwerpen is geld nodig voor de Antwerpse haven, de zeesluis in Zeebrugge, de ring rond Brussel en extra fietsinfrastructuur. Er wordt ook extra geld uitgetrokken voor onderwijsinfrastructuur en de gehandicaptensector, maar de sector vreest dat het onvoldoende zal zijn om de oplopende wachtlijsten aan te pakken. Bovendien wordt ook op Welzijn bespaard, onder meer in de fondsen voor de kinderbijslag.

Inburgering en migratie

Voor nieuwkomers verhoogt de drempel voor sociale voordelen.

Integratie is een symbolisch gevoelig punt van de drie partijen. De Vlaamse regering wil meer dan vandaag hameren op de rechten én plichten van nieuwkomers. Er is een akkoord om cursussen inburgering betalend te maken. Precieze tarieven en het hoe en wat worden een opdracht voor de nieuwe minister van Inburgering en Integratie. Het zou ook nog niet uitgemaakt zijn of iedereen moet betalen, of dat er ook vrijstellingen komen. Bij de onderhandelaars is te horen dat overwogen wordt om in het kader van inburgering de taalcursussen van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB fors uit te breiden. Bij de onderhandelaars is te horen dat overwogen wordt om in het kader van inburgering de taalcursussen van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB fors uit te breiden. Nieuwkomers zouden ook intensiever begeleid worden naar werk. Daarnaast verhoogt voor hen de drempel voor sociale voordelen: de kinderbijslag, sociale woningen en de Vlaamse sociale bescherming. De bewegingsvrijheid is beperkt omdat het internationale en het Europese recht niet veel ruimte laten om eigen onderdanen en buitenlanders verschillend te behandelen. Vlaanderen wil onder meer via een Vlaamse lijst met verplichte kennis over onze cultuur en geschiedenis nieuwkomers de spelregels bijbrengen

De Vlaamse natie

Formateur Jan Jambon (N-VA) zelf had de eis op tafel gelegd om komaf te maken met de tricolore burgemeesterssjerp. Als minister van Binnenlandse Zaken moest de oerflamingant jarenlang de Belgische driekleur trotseren, als burgemeester van Brasschaat droeg hij zijn tricolore sjerp bijna nooit. CD&V en Open VLD hadden lange tijd geen zin in het symbolenstrijdje van de N-VA, omdat de burgemeester als hoofd van de politie en de brandweer ook een vertegenwoordiger van de federale overheid is.

De burgemeesterssjerp gaat automatisch naar de persoon die bij de grootste partij van de coalitie de meeste stemmen heeft gehaald.

'Maar op een bepaald moment blokkeerde die sjerpendiscussie een heel pakket met mooie maatregelen rond politieke vernieuwing', zeggen verschillende bronnen. Daarom werd maar gekozen voor een compromis. Elke burgemeester kan voortaan kiezen of hij bij officiële plechtigheden een driekleur of een geel-zwart lint draagt.