Hoge PFAS-waarden in bloed van tien omwonenden 3M-site

Bij tien mensen die in de buurt van de PFOS-vervuiler 3M wonen, zijn te hoge concentraties van het toxische goedje in het bloed aangetroffen. 'Ze stoppen het best met eieren en groenten uit de eigen tuin te eten', zegt professor Jacob de Boer, die de bloedmetingen deed.

Het is wachten op de resultaten van de grootschalige bloedtesten van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) midden oktober om de echte impact van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht op de inwoners te kennen. Maar uit een steekproef bij negen inwoners van Zwijndrecht en een van Linkeroever blijkt dat te hoge waarden van het schadelijke PFOS in het bloed te zitten.

Alle stalen overschrijden de drempel van het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) van 6,9 nanogram per milliliter bloed. 'De hoogste waarde overschrijdt de drempel met een factor 168', de laagste waarde met een factor 3,4', stelt Grondrecht, het burgercollectief dat toxicoloog Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) vroeg een bloedanalyse te doen.

De waarden zijn volgens de Boer ongezien hoog. 'Dat betekent niet dat deze mensen meteen ziek worden, maar ze stoppen het best met eieren en groenten uit de eigen tuin te eten en worden het best medisch opgevolgd', zegt hij in De Morgen. Het AZG raadde omwonenden eerder al af groenten of eieren uit de eigen tuin te eten.

Ook Hannes Anaf (Vooruit), de voorzitter van de PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement, noemt de resultaten 'erg zorgwekkend.' Hij zal 3M, dat verantwoordelijk is voor de vervuiling, begin september in de commissie confronteren met de resultaten.