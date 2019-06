Hoge Raad voor de Justitie licht Antwerps gerecht door

Nadat er meer informatie naar buiten was gekomen over het gerechtelijk parcours dat verdachte Steve Bakelmans (39) al doorlopen had, heeft de HRJ, het onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de externe controle van de rechterlijke orde, meteen vragen gesteld aan het Antwerpse gerecht. 'De bedoeling was te kunnen beoordelen of en welke initiatieven genomen kunnen worden om zulke tragedies in Antwerpen of elders te voorkomen', staat in het persbericht.