Hoger loon voor wie privéjob ruilt voor wiskundeklas

Wie een privéjob laat staan om voor de klas wiskunde of een ander knelpuntvak te doceren verdient voortaan tot 300 euro netto per maand meer.

Wie uit de privésector komt en die vakken doceert, zal acht jaar anciënniteit kunnen meenemen. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) betekent dat voor een onderwijzer ongeveer 220 euro netto per maand extra. Voor een master in de wiskunde met acht jaar anciënniteit betekent het ruim 300 euro netto per maand extra in vergelijking met de huidige verloning.