Hoger onderwijs denkt ook voor volgend jaar aan online lessen

Weer met grote groepen samen les volgen is in oktober wellicht nog niet mogelijk.

Hoewel de universiteiten volop de examens aan het voorbereiden zijn, denken ze ook na over volgend academiejaar. Daarin zal online lesgeven een belangrijk component blijven.

De wereldbefaamde Britse universiteit Cambridge heeft beslist ook volgend academiejaar volledig online te gaan. De universiteit stapte in maart door de coronacrisis over op digitaal onderwijs, maar bij gebrek aan duidelijkheid over de maatregelen plant ze die aanpak voort te zetten. Les in kleine groepjes kan uitzonderlijk nog wel, maar hoorcolleges in grote aula’s niet.

Vierhonderd of vijfhonderd studenten in een aula in oktober? Daar ga ik niet van uit. Luc Sels Rector KU Leuven

Ook hier buigen universiteiten zich over het vraagstuk. ‘Vierhonderd of vijfhonderd studenten in één aula in oktober? Daar ga ik niet van uit’, zegt Luc Sels, de rector van de KU Leuven, met 60.000 studenten de grootste universiteit van Vlaanderen. ‘We opteren voor een gemengd model: op de campus als het kan, online waar het moet.’

Campusleven

Met de geldende regels van fysieke afstand zullen de grote hoorcolleges zoals nu wellicht ook online doorgaan. ‘Maar het gaat dan idealiter over een les streamen of opnemen, niet over alleen een powerpointpresentatie met een voice-over op’, zegt Sels. Bovendien worden voor cruciale vakken die digitale colleges gecombineerd met practica, werkcolleges en vragensessies in kleinere groepen.

Tegelijk pleit de rector ervoor om ook het campusleven levend houden. ‘Ja, studenten zullen nog op kot in Leuven kunnen, maar dan met behoud van de anderhalvemeterregel en heldere afspraken over het leven buiten het kot en het auditorium. Waar we effectief uitkomen, hangt altijd af van wat de wetenschappers adviseren en hoe dat in politieke beslissingen wordt vertaald.’

Voor de duidelijkheid: er is nog niets beslist. ‘We moeten zeer uiteenlopende scenario’s uitdenken om voorbereid te zijn op alles’, zegt Sels. ‘Aan het ene uiterste heb je de situatie waarin tegen oktober alles weer mag. Erg onwaarschijnlijk, want dan heb je binnen de kortste keren weer een opflakkering van de epidemie. Aan het andere uiterste gaat alles opnieuw online, maar ook die kans lijkt me klein en bovendien niet wenselijk.’

Petitie

Studenten staan alvast niet te springen voor dat laatste scenario. In een petitie die ondertussen al door meer dan 20.000 studenten is getekend, klagen ze de kwaliteit van de digitale lessen aan. ‘De verschillen tussen docenten zijn heel groot’, zegt Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). ‘Sommige proffen doen het heel goed, maar anderen gooien hun slides online en beschouwen de rest als zelfstudie. Nog anderen geven plots veel meer opdrachten. Er is nood aan afstemming.’

Sommige proffen gooien hun slides online en beschouwen de rest als zelfstudie. Dylan Couck Vlaamse Vereniging Studenten

Tegelijk beseft ook de VVS dat de kans klein is dat volgend academiejaar zoals normaal kan doorgaan. ‘We pleiten er daarom voor in de zomermaanden vooruit te kijken en docenten te professionaliseren in het online lesgeven en evalueren’, zegt Couck. ‘Momenteel is het vooral nog crisismanagement.’