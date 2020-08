Hoger onderwijs start in principe met les op campus

In de regel start het hoger onderwijs eind september met les op campus. Wel zijn lokale afwijkingen op de kleurcode mogelijk zoals in het leerplichtonderwijs. Vooral voor studentensteden waar de besmettingen nu hoog liggen, zoals Brussel en Antwerpen, is dat slecht nieuws.

De verschillen tussen de kleurcodes gaan van contactrijk naar quasi volledig afstandsonderwijs. Aan de universiteiten kunnen de auditoria bij code geel een bezetting hebben van 1 op 2, met mondmaskers. Ook seminaries of werkcolleges kunnen met dezelfde capaciteit doorgaan. Bij code oranje vermindert de capaciteit van aula's tot 20 procent. Onderwijs 'in kleine groepen' kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad, op voorwaarde dat iedereen een mondmasker draagt. Code rood gebeurt volledig in afstandsonderwijs, met uitzondering van specifieke lesvormen zoals labo’s.

Ik hoorde scenario’s circuleren dat hoger onderwijs sowieso in code rood kon starten, omdat we bewezen hebben dat we dat kunnen. Dat is niet meer aan de orde. Luc Sels Rector KU Leuven

Voor de hogescholen betekent geel dat er een mix komt van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. Bij code rood is dat nog maar 10 procent. In die twee laatste scenario's wordt maximaal ingezet op afstandsonderwijs.

Lokale afwijkingen

Gisteren werd beslist dat het leerplichtonderwijs zou beginnen in code geel, na overleg met de onderwijskoepels, de sociale partners en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist. Dat betekent dat iedereen tot het zesde middelbaar minstens de eerste week voltijds naar school kan. Daarna kan in een lokaal overleg en met goedkeuring van Weyts worden afgesproken om naar code oranje over te gaan. Voor het middelbaar betekent dat dat de tweede en derde graad nog maar halftijds naar school kan, week om week. Andere leerlingen kunnen voltijds naar school blijven gaan.

Nu blijkt dat de lokale afwijkingen ook voor het hoger onderwijs zullen gelden. Dat schrijft VRT NWS en wordt bevestigd aan De Tijd. Universiteiten en hogescholen starten dus niet per se in code geel, maar volgen de code die na de eerste week voor het middelbaar wordt beslist. Voor studentensteden als Brussel en Antwerpen is de kans groot dat zij in oranje of zelfs rood starten.

Geen glazen bol

Natuurlijk hebben we geen glazen bol en kan de Nationale Veiligheidsraad beslissen dat we op een bepaald moment toch collectief naar een ander scenario moeten overschakelen. Luc Sels Rector KU Leuven

Luc Sels, rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse interuniversitaire Raad (VLIR), is tevreden. Hij pleitte al een paar weken geleden voor een dergelijke regionale aanpak. ‘Dit schept een helder kader’, zegt Sels. ‘Natuurlijk hebben we geen glazen bol en kan de Nationale Veiligheidsraad beslissen dat we op een bepaald moment toch collectief naar een ander scenario moeten overschakelen. Maar dit is een goede startpositie. Er circuleerden ook scenario's met een code rood voor de universiteiten, omdat we bewezen hebben dat we helemaal digitaal kunnen gaan. Dat is gelukkig van de baan.’