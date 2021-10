Hogeschool Vives in Kortrijk ontruimd na melding over gewapende man

De politie heeft campus van de hogeschool Vives in Kortrijk ontruimd nadat een melding was binnengekomen over een man met een vuurwapen.

De lokale politie kreeg donderdagochtend om 8.45 uur een melding over een gewapende man, die op straat liep ter hoogte van de VIVES-campus in Kortrijk. Een student aan van de hogeschool had de politie gecontacteerd nadat hij met een man had gesproken. Die wou zich naar eigen zeggen komen inschrijven in de hogeschool, maar de student dacht een vuurwapen gezien te hebben, meldt de stad Kortrijk.