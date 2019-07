Homans: ‘Vorming federale regering is bijna onoplosbaar vraagstuk'

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) roept aan de vooravond van de Vlaamse feestdag op de Vlaamse ontvoogding verder te zetten door communautaire stappen te zetten.

‘Een verdere aanpassing van onze staatsstructuur is niet alleen wenselijk, maar gewoonweg noodzakelijk.’ Dat zei Liesbeth Homans (N-VA) woensdag aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. Als opvolgster van Geert Bourgeois als Vlaams minister-president hield ze de traditionele 11 julitoespraak op de Groeningekouter in Kortrijk. Donderdag wordt de Vlaamse feestdag voort gevierd in het stadhuis van Brussel. Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) houdt er een toespraak.

We moeten blijven streven naar een staatsstructuur die de Vlamingen alle hefbomen in handen geeft om onze toekomst vorm te geven. Liesbeth Homans vlaams minister-president

De historica greep tijdens haar speech terug naar de geschiedenis van de Guldensporenslag en trok zo de lijn door naar het ontstaan van de Vlaamse beweging en de Vlaams-Waalse dualiteit. Homans wees erop dat het verschil in stemgedrag tussen het noorden en het zuiden van het land al meer dan een eeuw zichtbaar is en zich bij de verkiezingen van 26 mei opnieuw manifesteerde. ‘Dat gebeurde zelfs in zo’n mate dat de vorming van een federale regering die op een meerderheid in beide landsdelen kan rekenen een bijna onoplosbaar vraagstuk lijkt.’

Homans pleit daarom voor een hervorming waarbij Vlamingen en Franstaligen vastleggen wat ze nog samen willen beslissen. ‘Al het overige moet worden opgedeeld, zodat Vlamingen en Franstaligen hun eigen beleidskeuzes kunnen maken.’

Om het werk van de Vlaamse ontvoogding verder te zetten wil Homans ‘blijven streven naar een staatsstructuur die de Vlamingen alle hefbomen in handen geeft om onze toekomst vorm te geven.’

