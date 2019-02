Homans benoemt vier burgemeesters faciliteitengemeenten niet

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans weigert de burgemeesters van Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem te benoemen.

De kans is 'onbestaande' dat de Vlaamse regering voor de verkiezingen nog de burgemeesters van de vier faciliteitengemeenten Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem benoemt. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Vlaanderen telt zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel. Ze liggen op Vlaams grondgebied, de officiële bestuurstaal is Nederlands, maar Franstaligen kunnen er in de communicatie met het lokale bestuur beroep doen op taalfaciliteiten.

Volgens Homans is die taalwetgeving overtreden bij de organisatie van de verkiezingen. We hebben op voorhand laten weten aan de faciliteitengemeenten dat de gouverneur de oproepingsbrieven zou versturen. Maar ze hebben toch een eigen taalregister gebruikt, dat ze onwettig hebben aangelegd’, zegt ze over de vier burgemeesters.

Kraainem en Wemmel

Ook in Kraainem werd het taalregister gebruikt, maar daar treft de huidige burgemeester geen schuld aan, en daarom kan die volgens Homans wel benoemd worden. De enige faciliteitengemeenten rond Brussel waar alles correct is verlopen is Wemmel. Ook daar is er dus geen probleem, zegt Homans.