Homans stuurt waarnemer naar Gentse woonmaatschappij

Wanpraktijken bij sociale woonmaatschappij brengen Gentse meerderheid in verlegenheid.

'Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven een toezichthouder te sturen naar de volgende raad van bestuur van de sociale woonmaatschappij WoninGent', stelt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. Daarmee reageert ze op de wantoestanden in een Gentse sociale woonwijk. 'Indien er geen voldoende antwoord komt op de vraag wat er zal worden gedaan om de inbreuken op de woonkwaliteit aan te pakken, zal ik de Vlaamse woninginspectie opdracht geven op te treden.'

De raad van bestuur van de Gentse sociale woonmaatschappij WoninGent houdt vanavond al extra overleg over de slechte staat van een aantal panden. Zeven sociale woningen in de Sint-Bernadettestraat zijn tijdelijk ongeschikt verklaard, maar worden nog altijd verhuurd. Het Gentse gerecht onderzoekt of er inbreuken zijn gepleegd op de Vlaamse wooncode.

De Gentse coalitie stond gisteren met blozende kaken tijdens een verkiezingsdebat op VRT. Een reportage bracht schrijnende toestanden aan het licht - vochtplekken, schimmel en rottende draagbalken - in zeven sociale woningen. De bewoners klaagden ook over infecties aan de luchtwegen van hun kinderen als gevolg van de ongezonde omgeving. In drie van de zeven huizen zou al een procedure opgestart zijn om de huurders aan een andere woning te helpen. Andere woningen zijn al gesloten.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) roept de woonmaatschappij op om orde op zaken te stellen. Ze stelt de uitspraken te betreuren van lijsttrekker van het kartel sp.a-Groen Rudy Coddens, ook voorzitter van het OCMW. Die wees tijdens het tv-debat op onderfinanciering vanuit Vlaanderen. 'Sinds 2014 is 3,86 miljard euro vrijgemaakt voor de bouw en renovatie, 53 procent meer dan tijdens de vorige legislatuur', aldus Homans. 'De investeringen liggen dermate hoog dat alle projecten van WoninGent zijn gehonoreerd.' Het gaat voor de afgelopen jaren om 122,5 miljoen euro, voor 547 nieuwe woningen en de renovatie van 357 huizen.

Ondanks recordinvesteringen is het patrimonium van WoninGent volgens Homans gedaald. 'Het aantal woningen van WoninGent 9.232 in 2013 naar 8.799 eind 2017. Dat in tegenstelling tot de andere twee grotere sociale huisvestingsmaatschappijen - de Gentse Haard en de Volkshaard - die in Gent werkzaam zijn.'

Homans verwijst naar een recent rapport van de Vlaamse Visitatieraad. Die beoordeelt de prestaties van de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. 'In het rapport zijn er onder meer opmerkingen over woningkwaliteit, financieel beheer en gebrekkige recuperatie van huurachterstal. Die zijn van 5,81 procent gestegen in 2012 naar 9,32 procent in 2016, wat overeenkomt met 3,1 miljoen euro. Daarmee is WoninGent de slechtste leerling van de klas.'