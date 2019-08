Hoofddoek in klas verbieden juridisch moeilijk

De N-VA wil het verbod op levensbeschouwelijke tekens in het officieel onderwijs in wetteksten gieten. Maar dat wordt juridisch bijzonder moeilijk.

Nadat een rechter deze week opnieuw heeft geoordeeld dat een meisje haar hoofddoek op school mag dragen, staat het hoofddoekenverbod in het GO!, het vroegere gemeenschapsonderwijs, nog meer onder druk. Het gelijkekansencentrum Unia en de Vlaamse Scholierenkoepel roepen het GO! op het algemene verbod op te heffen.

De N-VA wil een decretale regeling die het dragen van levensbeschouwelijke kentekens zoals de hoofddoek in het officieel onderwijs verbiedt.

Het ziet ernaar uit dat de toekomstige Vlaamse regering een heel andere weg inslaat. De N-VA wil een decretale regeling die het dragen van levensbeschouwelijke kentekens zoals de hoofddoek in het officieel onderwijs verbiedt. Zo moet de neutraliteit van het officieel onderwijs gevrijwaard worden. Doordat het huidige verbod alleen via het schoolreglement is geregeld kan elke leerling dat reglement aanvechten. Dat gebeurde de afgelopen jaren geregeld.

Een decretale regeling is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In eerste instantie moet CD&V akkoord gaan met het verbod. In de partij verschillen de meningen erover. In het Vlaams Parlement moet waarschijnlijk ook een tweederdemeerderheid worden gevonden omdat de regeling het GO! betreft. Steun kan wellicht bij het Vlaams Belang worden gevonden.

Een decreet kan ook bij het Grondwettelijk Hof of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden aangevochten. Dat moet dan over de vrijheid van godsdienst oordelen.

Eerder oordeelde de Raad van State al dat geen sprake kan zijn van een algemeen hoofddoekenverbod omdat dat in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Tegen die uitspraak loopt nog een beroep van het GO!.

Door het symbool weg te nemen hebben we rust kunnen brengen. Raymonda Verdyck Topvrouw Go!

Topvrouw Raymonda Verdyck wil eerst de uitspraken van de lopende procedures afwachten om te zien wat de consequenties daarvan zijn. Ze pleit voor een breder maatschappelijk debat.

‘We hebben die maatregel destijds ingevoerd om goed onderwijs te kunnen bieden’, zegt ze. ‘We willen dat jonge mensen op een fijne manier het gesprek met elkaar kunnen aangaan. Er waren toen veel knelpunten in onze scholen. Door het symbool weg te nemen hebben we rust kunnen brengen.’