Hoogste aantal verkeersdoden in Vlaanderen sinds 2016

In de eerste zes maanden kwamen in Vlaanderen bijna een kwart meer mensen om het leven bij verkeersongevallen dan in dezelfde periode van 2020. Het gaat om de hoogste tol sinds 2016.

Volgens de laatste verkeersbarometer van het Vlaamse verkeersinstituut Vias , in samenwerking met de Federale Politie, waren er in de eerste zes maanden van dit jaar 109 verkeersdoden ter plaatse, tegen 88 in het eerste semester van 2020 (+24 procent). De coronacrisis maakte die periode heel uitzonderlijk, maar de tendens verschilt ook sterk van die in andere gewesten.

Zo daalde in Wallonië het aantal verkeersdoden van 88 in het eerste semester van 2020 tot 70 dit jaar (-20 procent) - het laagste cijfer van de laatste tien jaar - en in Brussel van 10 tot 4.

‘De cijfers zijn zeker voor Vlaanderen niet gunstig, zeker in de wetenschap dat de horeca nog lange tijd dicht was dit voorjaar en er gedurende verschillende maanden nog een avondklok was’, stelt Vias.