Hoogtepunt van carrière Van Dijck eindigt in mineur op Vlaamse Feestdag

Kris Van Dijck neemt ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement en dat op de Vlaamse feestdag. Een dronken auto-ongeluk en een bezwarend persartikel deden hem de das om.

Kris Van Dijck is niet langer voorzitter van het Vlaams Parlement. Uitgerekend op 11 juli, de Vlaamse feestdag, neemt de N-VA’er ontslag. Dat doet hij na belastende berichtgeving op de website van P-magazine waaruit zou blijken dat hij geprobeerd heeft sociale fraude te plegen, samen met een sekswerker met wie hij een relatie had. Afgelopen week lag hij bovendien al onder vuur door een ongeval dat hij in dronken toestand veroorzaakte.

De Vlaams-nationalist werd als tiener lid van de Volksunie. Toen die partij in 2001 implodeerde, koos hij in eerste instantie voor de groep die niet van een splitsing wou weten. Kort nadien trad hij alsnog toe tot de N-VA.

Op dat moment zat Van Dijck al twaalf jaar in de politiek. Hij zette in 1989 als 25-jarige zijn eerste stappen in de gemeenteraad en werd zes jaar later burgemeester van Dessel. De daaropvolgende legislatuur moest hij de fakkel doorgeven, maar sinds 2007 is hij onafgebroken burgemeester geweest van de Antwerpse gemeente. Bovendien behaalde hij steevast een absolute meerderheid.

Onderwijs

Sinds 1995 is Van Dijck Vlaams Parlementslid. In dat jaar werden Vlaams Parlementsleden voor het eerst rechtstreeks verkozen. Als onderwijzer van opleiding profileerde hij zich vooral op onderwijs. In 2009 was hij al even in de running om Vlaams Parlementsvoorzitter te worden, maar uiteindelijk kwam die eer Jan Peumans toe.

Na de verkiezingen van 26 mei dit jaar werd Van Dijck door de partij naar voren geschoven om tijdelijk voorzitter te worden, minstens tot een nieuwe Vlaamse regering aantrad.

Dronken

Even dreigde hij te moeten aftreden toen bekend raakte dat hij in de nacht van dinsdag 2 juli tegen een aanhangwagen was gereden met 1,42 promille alcohol in zijn bloed. De N-VA behield echter het vertrouwen in Van Dijck, zelfs toen later bleek dat hij pas na 2,5 uur een ademtest moest afleggen en wellicht dus nog meer gedronken had dan de test deed uitschijnen.

Ik heb in mijn leven fouten gemaakt en ik betreur dat, maar de aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect. Kris Van Dijck (N-VA) Voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter

Het artikel van P-magazine dat hem vandaag de das omdeed werd online gegooid tijdens zijn 11 julispeech. Van Dijck werd daarna meteen weggeleid uit het stadhuis en naar een auto begeleid. Hij wou geen commentaar kwijt. Daarop volgde crisisoverleg bij de N-VA.

Rond 15 uur liet Van Dijck weten dat hij ontslag neemt. 'Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren', zegt hij. Hij benadrukt wel dat hij nooit iets onwettigs heeft gedaan. ‘Ik heb in mijn leven fouten gemaakt en ik betreur dat, maar de aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect’, klinkt het.