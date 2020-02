Hoorzittingen met hoger onderwijs moeten duidelijkheid brengen over toelatingsproeven

Jongeren doen steeds langer over hun studies aan de universiteit of hogeschool. Het regeerakkoord ziet verplichte, maar niet-bindende toelatingsproeven als een oplossing. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet om echte toelatingsexamens zoals die voor de opleiding geneeskunde bestaan. De verplichte proef is bedoeld om de slaagkansen van de student juist in te schatten, maar ongeacht het resultaat mag iedere deelnemer zich inschrijven voor de opleiding.