Horecabedrijf El Kaouakibi legt de boeken neer

Point Urbain, het horecabedrijf van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD), legt de boeken neer. El Kaouakibi bouwde het bedrijf met haar zakenpartner om tot de creatieve hub JJ House.

Point Urbain bv, de organisatie die eventlocatie JJ House in de voormalige woning van de 17de-eeuwse schilder Jacob Jordaens in Antwerpen uitbaat, legt de boeken neer. Dat meldt eigenaar Erika Xuan Nguyen in een persbericht. Nguyen startte JJ House op met zakenpartner en mede-eigenaar Sihame El Kaouakibi.

Het faillissement van het horeca- en evenementenbedrijf van El Kaouakibi is volledig te wijten aan de coronacrisis, luidt het. 'JJ House werd afgelopen jaar zwaar getroffen door de coronacrisis waardoor alle evenementen zijn weggevallen. Daarnaast is er voorlopig geen perspectief op versoepelingen', klink het in het persbericht.

Dat neemt niet weg dat Point Urbain al met het bankroet flirtte nog voor de coronacrisis uitbrak. Zo kwam het overgedragen verlies van de bvba eind 2019 op 493.450 euro uit. De coronahinderpremie van 14.080 die Point Urbain vorig jaar nog kreeg van de Vlaamse overheid bracht geen soelaas.

Onder vuur

De verhuurder, de familie Verlinden die het pand al zo'n 200 jaar in haar bezit heeft, heeft naar aanleiding van de achterstallige huur door de coronacrisis een dagvaarding verstuurd en de verbreking van de huurovereenkomst gevraagd. Een deurwaarder kwam dinsdag ter plaatse. 'Zonder locatie is het voortzetten van de activiteiten de facto onmogelijk', luidt het in het persbericht.

Het faillissement van Point Urbain staat los van Let's Go Urban. Joris Vercraeye Advocaat zakenpartner Sihame El Kaouakibi