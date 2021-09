Houding 3M frustreert Vlaams Parlement

'No comment', was de verdedigingslijn van 3M in het Vlaams Parlement na vragen over de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor de PFOS-vervuiling. Tot groot ongenoegen van de parlementsleden.

'Ik kan uw vraag niet beantwoorden.' Het was een van de vele momenten die de parlementaire onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling vanmiddag met verstomming sloeg. PVDA-fractievoorzitter Jos D'Haese vroeg Rebecca Teeters, senior vicepresident voor milieukwesties van 3M, of de vervuiling rond de 3M-site toeval of de verantwoordelijkheid van het bedrijf is. De 3M-topvrouw wilde daar geen antwoord op geven.

De passage van 3M leidde tot heel wat frustraties in het Vlaams Parlement. Daar is al sinds juli een parlementaire onderzoekscommissie aan de gang, nadat bekend was geraakte dat PFOS - een schadelijk goedje dat 3M tot begin jaren 2000 in Zwijndrecht produceerde - in de bodem in woonwijken was aangetroffen.

Codewoord

'Daar ga ik niet op antwoorden. Dat weet ik niet. Dat kunnen we niet zeggen in het kader van het onderzoek.' Zo vatte Groen-parlementslid Mieke Schauvliege de verdedigingslinie van 3M samen. 'Het codewoord voor 3M vandaag was blijkbaar ‘ik weet het niet’', schrijft het CD&V-parlementslid Tinne Rombouts op Twitter.

3M ontkende in de zitting opnieuw dat PFOS schadelijk is voor de gezondheid. Het herhaalde wat het in de PFOS-hoorzitting in juni al zei. '3M slaagt erin tijdens hoorzitting in onderzoekscommissie-PFOS zo goed als geen enkele vraag te beantwoorden, maar onder ede staalhard te ontkennen dat PFAS een schadelijk effect heeft op de gezondheid', zegt D'Haese. 'Hallucinant.' Toxicologen en experts stelden in een eerdere zitting van de onderzoekscommissie dat er wel degelijk gezondheidseffecten zijn.