Houtkachel moet helft ecologischer worden

Houtkachels, pelletkachels en open haarden moeten in 2030 de helft minder schadelijke stoffen uitstoten dan in 2016. Achter dat doel scharen zich voortaan de Vlaamse overheid en de leveranciers van de kachels.

Details zijn nog onduidelijk. In theorie zijn premies voor de vervanging van oude kachels mogelijk, ontrading voor wie zo'n kachel toch laat staan, of betere info over houtvocht dat mee verantwoordelijk is voor de schadelijke stoffen.