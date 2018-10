Huis-aan-huiscontrole voor elke sociale woning

De socialewoningmaatschappijen voeren een diepgaande kwaliteitscontrole van hun 155.000 woningen. Elk huis krijgt een individueel inspectiebezoek. Dat moet wantoestanden zoals in Gent vermijden.

De zowat tachtig Vlaamse woningmaatschappijen gaan tegen volgend jaar met de kam door hun volledige huizenbestand. De resultaten van de diepgaande controle worden in een grote databank van de koepelfederatie gestopt. De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) wil met de controles wanpraktijken zoals in Gent (zie kader), die de progressieve coalitie blozende kaken bezorgde, vermijden.

De inspectieronde volgt op de vaststelling dat het socialewoningbestand in geen te beste staat verkeert. Niet alleen in Gent zijn er problemen. Het laatste grote Vlaamse woononderzoek uit 2013 bracht aan het licht dat bijna een op de vier sociale woningen structureel ontoereikend was, waardoor een grondige renovatie zich opdrong. Niet al die woningen zijn schimmelkrotten. Vaak moet de elektriciteit volledig vernieuwd worden of zijn stabilisatiewerken nodig.

Dubbel glas

Het beeld uit 2013 is intussen gewijzigd na een inhaaloperatie. ‘60.000 sociale woningen zijn gerenoveerd, voor een bedrag van gemiddeld 35.000 euro per inwoner. Dat betekent dat bijna de helft van de sociale woningen een opknapbeurt kreeg’, zegt VVH-directeur Björn Mallants. ‘20.000 van de 155.000 woningen zijn nieuwbouw.’ De resultaten van de huis-aan-huisinspecties tonen aan dat het de goede kant uitgaat. In 2010 had de helft van de sociale woningen nog geen dubbel glas, dakisolatie of moderne centrale verwarming. Acht jaar later is dat nog één op de vijf.

In 2017 werden slechts enkele tientallen panden ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. De meeste liggen in Oost-Vlaanderen (19), waarvan 16 in Gent. In de andere provincies schommelen de cijfers tussen 2 en 5.

Het is opmerkelijk dat de controles de wanpraktijken in Gent niet aan het licht brachten. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) liet verstaan dat de woningmaatschappij WoninGent gewezen werd op de kwaliteitsgebreken. Maar in een recent rapport van de visitatiecommissie, die de prestaties van de woningmaatschappijen beoordeelt, wordt de kwaliteit als goed beoordeeld. Het rapport wijst op het verouderde patrimonium, maar erkent dat WoninGent grote inspanningen levert. Dat doet Homans ook in een bijgevoegde nota.

Huisbezoeken

Deed de visitatiecommissie haar werk dan niet? ‘De inspecteurs gaan enkele dagen langs om een globale audit uit te voeren bij de woningmaatschappij zelf. Het is niet hun taak om individuele huisbezoeken te doen’, stelt Mallants. ‘Net daarom is het nuttig het hele patrimonium tot in detail in kaart te brengen.’

Sociale krotten

De sociale krotten in Gent zijn de inzet van een politieke strijd. Het stadsbestuur beweert dat het onvoldoende geld krijgt van Vlaanderen, terwijl Homans zwaait met recordinvesteringen van bijna 4 miljard euro sinds 2014. Het beeld van de sector is er een die financieel slagzij maakt. Woningmaatschappijen moeten door de hoge nood - met 120.000 Vlamingen op een wachtlijst - tegelijk investeren in de renovatie van verouderd patrimonium en in nieuwbouw. Ze zijn het slachtoffer van het financieringsmodel dat voor hun is opgezet. Ze krijgen renteloze leningen van Vlaanderen, waarvan ze op 33 jaar 80 procent moeten terugbetalen met de inkomsten van hun huurders.

Vooral in steden als Gent en Antwerpen, waar de helft van de bewoners van sociale woningen leefloners zijn, zijn de huurders te arm voor dat systeem. De huurinkomsten bedragen 550 miljoen euro, terwijl dat tegen normale marktprijzen 1,1 miljard zou zijn.

Water aan de lippen

De woningmaatschappijen krijgen daar geen compensatie voor omdat Vlaanderen ‘enkel in stenen’ investeert. De woningmaatschappijen krijgen onvoldoende huur binnen om hun leninglasten af te lossen, waardoor het water ze aan de lippen komt. Hoe meer ze investeren, hoe hoger hun leninglast en dus hoe groter het gat in hun boekhouding.