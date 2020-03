Huurdersbond pleit voor snellere toegang tot nieuw garantiefonds

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen treedt op 1 juni 2020 in werking en vervangt het huurgarantiefonds. Een huurder die al twee maanden zijn huur niet kon betalen, kan het fonds aanspreken. Ook de verhuurder kan dan een beroep doen op het fonds. Het fonds betaalt meteen een deel van de achterstal aan de verhuurder. Met de huurder wordt een afbetalingsplan vastgelegd. Het OCMW speelt een centrale rol. Vanwege de coronacrisis heeft de Vlaamse regering beslist dat het fonds al betalingsachterstallen vanaf 1 april in aanmerking zal nemen.

Volgens het Vlaams Huurdersplatform moet de termijn van twee maanden achterstal verkort worden. ‘Als er terugbetalingsproblemen zijn, is het beter om snel in actie te treden en de achterstal niet te hoog te laten oplopen', zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform.

Andere maatregelen

De vervroegde inwerkingtreding van het garantiefonds is maar een van de maatregelen van de Vlaamse overheid om problemen op de huurdersmarkt door corona tegen te gaan. Vrijdag maakte de regering al uithuiszettingen tijdens de coronacrisis onmogelijk. Tot half juli is het niet mogelijk om huurders die hun huur niet kunnen betalen uit hun woning te zetten. Voor het Vlaams Huurdersplatform moet die periode langer duren. 'De effecten van de coronacrisis op huurders zullen langer aanslepen dan de periode van beperkende maatregelen', zegt Verstichele.

Ook voor de huursubsidies, die alleen kunnen worden bekomen voor mensen die verhuizen, vraagt het huurdersplatform meer soepelheid. ‘De subsidie kan bijvoorbeeld worden verkregen als je verhuist van een woning van slechte kwaliteit naar een betere woning. Maar in de huidige coronatijden is de vaststelling daarvan verre van evident’, luidt het.

Problemen

Soepeler regels zijn volgens het Vlaams Huurdersplatform absoluut noodzakelijk omdat almaar meer huurders de komende maanden in de problemen dreigen te komen. 'Als je weet dat de helft van de private huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huishuur uitgeeft, en er 1 miljoen tijdelijke werklozen zijn, dan kan je er zeker van zijn dat veel huurders in de problemen zullen komen. Een derde van de private huurders geeft nu al aan dat na het betalen van de huur te weinig overblijft om te leven', zegt Verstichele.

De website van Wonen Vlaanderen gaf vrijdag een uitgebreid overzicht met antwoorden op vragen waar huurders en verhuurders vandaag mee zitten. 'We hebben de vragen van de afgelopen dagen gebundeld in een handige FAQ', zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Gezien de bijzondere omstandigheden raadt de Vlaamse regering verhuurders aan zich soepel en menselijk op te stellen. 'Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat, zolang de tijdelijke werkloosheid duurt, een bepaald percentage van de huurprijs wordt betaald en dat het saldo vanaf 1 juli 2020 in schijven afbetaald wordt', klinkt het. Het is aangewezen zulke afspraken schriftelijk te bevestigen.