IT-paleis van energiesector mist zoveelste deadline

Het leek in 2011 een prima plan: de netbeheerders (Eandis, Infrax...) zouden samen een federaal clearinghouse oprichten om op een gestandaardiseerde manier metergegevens uit te wisselen tussen de distributiebedrijven die instaan voor de meteropname en de energieleveranciers die de facturen voor de klant opmaken. Dat zou goedkoper zijn en minder rompslomp veroorzaken bij facturatie, leverancierswissels of een verhuizing.

Atrias haalde de eerste deadline van 2015 niet en miste ook nog latere opstartmomenten. Door de komst van de digitale meters werden en cours de route nieuwe eisen gesteld, en meerdere partners slaagden er niet in hun deel van het IT-project af te ronden. In 2018 zou al 200 miljoen euro naar het project zijn gevloeid, een bedrag waar Atrias geen commentaar wil op geven.

Atrias stelde het technologiebedrijf Accenture, dat de aanbesteding voor het project won, dit jaar in gebreke en stopte het project deels in de koelkast. Intussen werden alle mogelijke scenario’s bekeken, tot de ontwikkeling van een nieuw systeem toe. Donderdag werd beslist het project toch een doorstart te geven. ‘Er is een traject uitgetekend om het datasysteem klaar te krijgen tegen september 2021’, klinkt het.