‘Ik begrijp de verontwaardiging van de klimaatjongeren'

Annick De Ridder (N-VA) heeft als kersvers Antwerps havenschepen naar eigen zeggen haar droomjob beet. Maar door die nieuwe verantwoordelijkheden moet ze ook op haar tong bijten om niemand te bruuskeren. Dat wringt soms voor iemand die graag met de voeten vooruit gaat.

Eerst Scheldeverdieping, dan pas Zeeuwse mosselen.’ Met die slogan zette Annick De Ridder als jong parlementslid de verdieping van de Schelde op de politieke agenda. Omdat het via opiniestukken niet lukte, riep ze een mosselboycot uit tegen Nederland. Dat bezorgde haar internationale persaandacht.

Het typeert De Ridder. Haar entree in de politiek maakte ze als jongerenvoorzitter bij Open VLD door haar partij tot een standpunt te dwingen in het historische liberale congres over het migrantenstemrecht. Ze is nooit bang geweest om zich te profileren en zeker op Twitter durft ze regelmatig met de voeten vooruit te gaan.

Nu ze als kersverse schepen in Antwerpen ook voorzitter is van de haven moet ze meer op haar woorden letten. Dat is wennen, geeft ze toe. ‘Als parlementslid maak je deel uit van een partij, maar voor de rest ben je redelijk ongebonden. Je kunt gekke acties zoals een mosselboycot lanceren. Als voorzitter moet ik rekenschap geven aan een raad van bestuur. Ik zal de dingen blijven zeggen zoals ze zijn, maar bepaalde functies brengen verantwoordelijkheid met zich mee. Mijn rol is anders. Maar dat is het me zeker waard, want dit is mijn absolute droomjob. De haven is een microbe die me van kinds af heeft besmet.’

Bio Annick De Ridder (40) is als schepen in Antwerpen bevoegd voor Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. Ze is sinds 2004 Vlaams Parlementslid. Tussen 2007 en 2011 zetelde ze voor Open VLD in de Antwerpse gemeenteraad. In 2013 zette ze de stap van Open VLD naar de N-VA. De Ridder werkte ook enkele jaren als advocate aan de Antwerpse balie en bij het logistieke bedrijf Katoen Natie.

De vader van De Ridder was scheepsagent, waardoor ze als jong meisje soms mee aan boord van een schip klom. ‘Toen ik een jaar of negen was, ben ik eens op zo’n loopladder geklommen. De Sikh-kapitein van dat schip vroeg toen aan mijn vader: ‘How is your wife doing?’ Dat was een eerste kennismaking met de exotische buitenwereld. ’s Ochtends waren we nog aan het spelen op de speeltuin in de buurt en in de namiddag dronken we opeens een cola aan boord van zo’n schip. Ik heb die havenmicrobe door mijn carrière heen altijd meegedragen. Dat ik door mijn job die haven nu beter moet leren kennen en ondersteunen is fantastisch.’

U volgt de Antwerpse haven al langer. Waren er nog zaken die u verwonderen?

Annick De Ridder: ‘Absoluut. De jongste weken heb ik geprobeerd zo veel mogelijk mensen te zien. Ik heb daar gigantisch veel van bijgeleerd. Ik ben met een schip van 230 meter met de loodsen van Vlissingen naar Antwerpen gevaren om te zien wat zo’n job inhoudt. Het is een complexe wereld, maar de havengemeenschap deelt die passie voor het maritieme en het is boeiend om daar deel van te mogen uitmaken.’

Wat is uw prioriteit als havenschepen?

De Ridder: ‘Extra containercapaciteit. Met de huidige verwerkingscapaciteit kunnen de containers nog net goed genoeg afgehandeld worden, maar met de voorspelde groei wordt dat moeilijker. De Vlaamse regering moet eind april beslissen over extra containercapaciteit voor de bouw van het Saeftinghedok zodat die capaciteit in 2024 gebruikt kan worden. We moeten de rederijen daar zekerheid over geven.’

Om het dorp Doel te sparen, wordt het Saeftinghedok niet ontwikkeld aan de noordkant. Is een dok dat maar aan één kant wordt gebruikt niet absurd?

De Ridder: ‘De mogelijke groei zou ongetwijfeld hoger zijn als er voor twee zijden was gekozen, maar op een bepaald moment moet je een compromis sluiten om te vermijden dat er niets komt. Dit alternatief heeft een akkoord mogelijk gemaakt.’

Volgens uw voorganger, de CD&V’er Marc Van Peel, is het niet haalbaar dat Doel opnieuw een dorp wordt.

De Ridder: ‘Het zal nooit meer een dorp worden zoals het er voor de jaren 90 een was. Maar Doel kan wel nog een functie hebben als een soort poort op het achterliggende gebied. Welke functie precies haalbaar is, wordt nu onderzocht.’

De mobiliteit in de Antwerpse haven is nog steeds een pijnpunt. Is de geplande Oosterweelverbinding voldoende om dat op te lossen?

De Ridder: ‘Eigenlijk komt die tien jaar te laat. Maar je kunt nu wel aan bedrijven en mensen zeggen dat er beterschap komt. Het zal erger worden voor het beter wordt, maar de spade gaat eindelijk in de grond. Tegelijk willen we de groei van het wegtransport in de haven verminderen door nog meer de binnenvaart en het spoor te gebruiken. Vooral dat laatste moet beter. Infrabel heeft transport in het verleden stiefmoederlijk behandeld. We willen het spoorverkeer in de haven met Railport zelf beheren. Als we nu een trein willen annuleren, moet dat zestig dagen op voorhand gebeuren. Dat is niet marktconform. We hopen dat de verschillende partijen dat in de federale regeringsonderhandelingen meenemen.’

Het Britse chemiebedrijf Ineos investeert in twee nieuwe fabrieken in de haven van Antwerpen. Goed nieuws voor de haven, maar slecht nieuws voor de CO2-uitstoot. Ligt u daar wakker van?

De Ridder: ‘Mogen we er nog trots op zijn dat we die investering hebben aangetrokken? Ik heb daar weinig verdienste aan, want het gebeurde een week na mijn aanstelling, maar het gaat direct en indirect wel om 2.000 nieuwe jobs in Antwerpen. Het zijn bovendien state-of-the-art-fabrieken die andere, vervuilender, fabrieken uit de markt duwen. Ik vind die kritiek heel ontnuchterend, net als de onheilsberichten dat we naar de verdoemenis gaan. De industrie is haar energieverbruik volop aan het inperken. Sinds de jaren 90 verdubbelde de productie in de chemie, maar halveerde de uitstoot.’

Zou u de klimaatjongeren hier uitnodigen om hen dat toe te lichten?

De Ridder: ‘Ze zijn welkom, maar dan wel op een woensdagnamiddag of een zaterdag. Ik ben geen voorstander van spijbelen, al heb ik wel begrip en empathie voor hun verontwaardiging - misschien meer dan u denkt. Ik herken mezelf twintig jaar geleden. Toen ik in het zesde middelbaar zat, kwamen de scholieren op straat om te betogen tegen justitie. Ik was ook verontwaardigd over de ontsnapping van Dutroux en de beelden van die vermoorde kinderen. Je voelde die woede op straat. Maar ik ging niet mee achter de vlaggen van extreemlinks eieren tegen het Justitiepaleis gooien. Daarvoor wou ik mijn twee uur Latijn en twee uur wiskunde niet opgeven. De leraar Latijn is dan met enkele leerlingen op school gebleven en we hebben over het falen van justitie gedebatteerd. Toen besliste ik mij aan te sluiten bij een jongerenpartij en rechten te studeren. Dat was voor mij een kantelmoment. Ik begrijp die verontwaardiging dus, maar dat spijbelen is niet verstandig.’

Doel zal nooit meer een dorp worden zoals het er voor de jaren 90 een was. Annick De Ridder Antwerps havenschepen

Enkele jaren geleden had u het even gehad met de politiek. Hoe kwam dat?

De Ridder: ‘Ik ben in 2011 inderdaad even gestopt met de lokale politiek. De debatten rond de Oosterweelverbinding waren toen heel passioneel en de politiek was te opslorpend. Ik ben dan bij de logistieker Katoen Natie gaan werken en heb daar veel geleerd over de economische wetmatigheden van een bedrijf. Daardoor begrijp en respecteer ik de bedrijven waarmee ik nu aan tafel zit ook beter.’

Bekijken sommige havenspelers u argwanend door uw tijd bij Katoen Natie?

De Ridder: ‘Neen. Ik ben daar nu vijf jaar weg en dat ligt achter mij. Als politica handel ik in het algemeen belang. Het operationele zit trouwens bij de CEO van de haven en zijn team. Volgens mij is mijn ervaring in de sector net een meerwaarde.’

Als u toen het gevoel had dat politiek te opslorpend was, dreigt dat scenario zich dan niet te herhalen?

De Ridder: ‘Het verschil is dat ik uit dit mandaat heel veel positieve energie haal. Als ik op een zondag met zo’n schip van de loodsen mag meevaren, vind ik niet dat ik aan het werk ben. Daarom ben ik ook blij dat ik de politiek nooit volledig heb losgelaten. Ik wou dat toen, maar twee mensen hebben mij tegengehouden. Volgens Fernand Huts (topman van Katoen Natie, red.) was de microbe te groot. De tweede was Bart De Wever, die toen naast mij zat in de Antwerpse gemeenteraad.’

In 2013 zette u de stap van Open VLD naar de N-VA, waar u snel opklom in de rangen. Een collega omschreef u ooit als een ‘wereldkampioen opportunisme.’

De Ridder: ‘Ik lig daar niet wakker van. Ik ben niet veranderd. Open VLD ging toen in een richting waarin ik me minder kon vinden. Dat is ook de aanleiding geweest voor mijn politieke pauze in 2011.’

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zei naar aanleiding van zijn afscheid dat hij het nog altijd moeilijk heeft met die verbreding van de partij.

De Ridder: ‘Het is zijn goed recht om op het einde van zijn carrière zijn gedachten neer te schrijven. Iedereen moet zich bewijzen, maar ik heb niet het gevoel dat ik dat nog extra moet doen bij onze partij. De N-VA is een hartelijke gemeenschapspartij waar niet in clans of clubjes wordt gedacht. Er wordt weleens lacherig gedaan over de falanx, maar dat is eigen aan de N-VA. Als een van onze mensen wordt aangevallen, zie je die mechaniek bijna automatisch. Dat heb ik nooit eerder gekend.’