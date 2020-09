'Ik ben in het onderwijs gestapt om het verschil te maken'

Niet alleen voor leerlingen is het een bijzondere start van het schooljaar na maanden thuisonderwijs. Beginnende leerkrachten beleefden dinsdag hun vuurdoop. Twee nieuwe leerkrachten getuigen over hun eerste schooldag in coronatijden.

Eva Cabuy, leerkracht Frans

‘Niemand van mijn klas was blij om weer naar school te mogen. Dat is toch wel een pijnlijke vaststelling’, lacht de 23-jarige Eva Cabuy tijdens haar lunchpauze. Ook zij beleefde een speciale 1 september: haar eerste als leerkracht. In het Mechelse Busleyden Atheneum geeft ze dit jaar Frans aan de tweede graad. ‘Vandaag was vooral een kennismakingsdag. Ik ben nu mee klascoach van een derde jaar. Aangezien de leerlingen dit jaar een studierichting hebben moeten kiezen, kennen de meesten elkaar nog niet goed. We wilden dus eerst inzetten op het welbevinden.’

Maar blij om weer naar de klas te kunnen, zijn de leerlingen niet. ‘Ik denk dat dat een normaal sentiment is op de eerste schooldag, al had ik gehoopt dat er na de lange periode van afstandsonderwijs wat meer enthousiasme zou zijn. Bij gebrek aan duidelijk afgebakende vakantie hebben ze het gevoel dat hun zomer te kort was.’

Leerlingen snappen niet dat ze op school afstand moeten houden, maar niet in hun sportclub. Eva Cabuy Beginnend leerkracht

Er is ook veel ongerustheid over de maatregelen. ‘Leerlingen snappen niet waarom ze hier afstand moeten houden van elkaar, maar ’s avonds wel samen in de sportclub kunnen. Of waarom ze geen mondmasker op moeten in de refter of op de speelplaats, maar wel in de klas. 'Dat is toch raar, Eva?' Ik kan daar geen zinnige antwoord geven, want het zijn vragen die ik me ook stel.’

De mondmaskers zijn ook voer voor discussie in de leraarskamer. ‘Dat is toch wel de grootste ergernis. Iedereen ziet het nut er wel van in en houdt zich aan de regels, maar je voelt toch dat mensen die maskers liever kwijt zijn. Zeker bij het lesgeven.’ Contact leggen is door de mondmaskers niet moeilijker, de leerlingen herkennen wel. ‘Al hebben ze nu allemaal vaste plaatsen met hun naam erbij, dus ik kan ook wel makkelijker spieken’ (lacht).

Vooral voor taalvakken ziet Cabuy een beperking in de veiligheidsmaatregelen. De mondmaskers maken het al moeilijk om elkaar goed te begrijpen. Daarnaast is groepswerk uit den boze. ‘Maar bij Frans is het juist belangrijk dat leerlingen veel kunnen praten, overleggen met hun buur en leren communiceren in verschillende interacties. Nu moet dat met steeds dezelfde partner, of met heel veel afstand.’

Hoewel het rare omstandigheden zijn om in een nieuwe school te beginnen, ziet Cabuy ook voordelen. ‘Mijn gebrek aan ervaring maakt dat ik me ook makkelijker aanpas aan de nieuwe omstandigheden. Ik denk dat het voor oudere leerkrachten juist meer een schok is, omdat ze niet kunnen terugvallen op hun vorige opdrachten of manier van lesgeven.’

Anne Van Gemert, leerkracht wiskunde en fysica

'Mijn job paste niet meer bij mij' Anne Van Gemert Zij-instromer wiskunde en fysica

Bio-ingenieur Anne Van Gemert, een beginnende leerkracht in het Antwerpse, zou het niet vreemd vinden mocht plots weer overgestapt worden op afstandsonderwijs. 'Maar een labo geven vanop afstand is onmogelijk.'

Twee jaar lang werkte Van Gemert als milieudeskundige. In die periode evolueerde de inhoud van haar job sterk. 'Ik merkte dat het niet meer bij mij paste.’ En dus besloot ze als zij-instromer naar het onderwijs over te stappen. ‘Na mijn studies heb ik wel even getwijfeld om de lerarenopleiding te volgen, maar ik was het studeren toen even beu. Uiteindelijk ben ik vorig jaar volledig gestopt met werken om voltijds de educatieve master te volgen.’

Vanaf dit jaar geeft Van Gemert wiskunde, fysica en natuurwetenschappen in twee scholen in het Antwerpse. Die lesopdracht kan ze deels valoriseren als stage, waarvan een deel in het water viel door de lockdown. ‘Ik had daarvoor mijn stage voor biologie afgerond en heb tijdens het afstandsonderwijs een leerkracht kunnen ondersteunen voor wiskunde, door bijvoorbeeld bijles te geven via Google Meet en online oefentoetsen op te stellen.’

In principe kunnen alle leerlingen voltijds naar school. Als het virus weer opflakkert, bestaat het risico dat er wordt overgeschakeld naar code oranje op lokaal niveau. Dat betekent dat leerlingen in de tweede en derde graad slechts week om week naar school kunnen. ‘Wiskunde leent zich als vak goed voor afstandsonderwijs. De leerlingen verwerken hun opdrachten sowieso zelfstandig en op eigen tempo. Of het theoretische gedeelte in de klas of via een livesessie gebeurt, dat maakt niet zoveel verschil.’

Voor fysica ligt dat moeilijker. ‘Ik kan wel wat oefeningen online maken, filmpjes zoeken of een powerpoint inspreken, maar daar kruipt meteen veel tijd in. En een labo is helemaal onmogelijk op afstand.’