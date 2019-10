'Ik keur geen tekst goed die ik niet heb gelezen'

Bij de achterban van de regeringspartijen groeit het ongenoegen over het gebrek aan details over het regeerakkoord, waarover vanavond groen licht wordt gevraagd op de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open VLD. Het blijft namelijk wachten op de publicatie van de volledige tekst van het regeerakkoord, die meer dan 300 pagina's telt.

Dat betekent dat veel leden die dinsdagavond naar de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld trekken, over regeringsdeelname zullen oordelen zonder dat ze de hele tekst in detail hebben kunnen doornemen. Volgens Open Vld-kopstuk Bart Tommelein moeten de partijleden 'een beetje vertrouwen' hebben in de onderhandelaars en worden op zo'n congres alleen de grote lijnen uiteengezet.