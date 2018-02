‘Ik wil geen directeur zijn in de school van Theo Francken'

Na jaren van focus op gelijke kansen moet de lat in het onderwijs weer hoger, vindt de Vlaamse regering. Theo Francken wil zelfs een eigen eliteschool oprichten. Maar het onderwijs zet zich schrap. ‘Wij willen zoveel mogelijk jongeren zo ver mogelijk krijgen’, klinkt het in Rotselaar, waar Francken zelf schoolliep.

Wie vanop de lange dreef het imposante Montfortcollege in Rotselaar ziet opdoemen, waant zich even terug in de tijd. Hier stoomde het Montfortaans seminarie decennialang bollebozen klaar voor hun rol als toekomstige elite van het land. Toen de eerste leerlingen-priesters er in 1928 in het Latijn en Grieks werden onderricht, was er geen verwarming, geen stromend water en geen elektriciteit. De oversten zagen het als een ideale voorbereiding op het latere missionarisleven.

Hier is ook staatssecretaris Theo Francken (N-VA) gevormd. Toen de reportagemaker Luk Alloo hem deze week verraste met een bezoek aan zijn vroegere humaniora, trok de populairste politicus van het land aan de alarmbel over het onderwijs in Vlaanderen. Na zijn politieke carrière wil Francken zelf een school oprichten - een zoals ‘zijn’ Montfortcollege vol gemotiveerde leerkrachten.

‘Wanneer excelleren een slecht woord wordt, vind ik dat er iets grondig mis is in het onderwijs’, zegt Francken, die pedagoog is van opleiding. De onderwijsslinger slaat volgens hem te ver door richting gelijke kansen. ‘Ik vind gelijkheid heel belangrijk. Maar dat betekent niet dat iedereen hetzelfde kan. Het is ook de taak van een school om kinderen maximaal te laten excelleren.’

De gangen van het Montfortcollege ademen nog altijd die katholieke onderwijstraditie uit. Wie de trap omhoog wil, kan niet om het grote Mariabeeld heen. Pas vorig jaar nam de school afscheid van de laatste pater en zijn de salons met prachtige historische plafonds tot leraarsvertrekken omgebouwd.

Katholiek regime

Toch is het college onherroepelijk veranderd sinds de jonge Francken er op de schoolbanken zat, waarschuwt directeur Bart Schollen. Meer zelfs, hij zou in de school van Francken geen directeur willen zijn. ‘Als het gaat om een school waar enkel excellente leerlingen naar een steeds hoger niveau worden getild, zou ik vriendelijk bedanken. Wij willen zo veel mogelijk jongeren zo ver mogelijk brengen.’

Schermvullende weergave Het Monfortcollege in Rotselaar stoomde ooit de elite van het land klaar. ©Debby Termonia

Het typeert de omslag die het onderwijs de afgelopen decennia heeft gemaakt. Vlaanderen bevrijdde zich uit een streng katholiek onderwijsregime. Het welbevinden van leerlingen is belangrijker en de leerkracht geldt niet langer als de enige autoriteit. Er kwam in het maatschappelijk debat en in de onderwijsfinanciering meer aandacht voor gelijke kansen om te vermijden dat sociale afkomst de sociale toekomst bepaalt.

Zelfs een traditionele aso-school als het Montfortcollege huivert van te veel competitie. ‘Wat betekent het om de eerste van de klas te zijn als de zesde misschien beter heeft gewerkt?’, vraagt Schollen. ‘We kijken meer naar de individuele leerwinst van leerlingen. Sommige leerlingen hebben meer omkadering nodig dan andere. We zorgen voor extra begeleiding tijdens de lessen of via de zorgleerkrachten. De capaciteiten van elk kind zijn anders.’

Hij aarzelt en wikt zijn woorden. ‘Ik zeg dit met een zekere schroom, maar je ziet een tendens in het onderwijs om alle leerlingen op hetzelfde niveau te krijgen. Dat leidt tot nivellering en uiteindelijk tot de slechtere onderwijsresultaten van Vlaanderen. Maar zoiets luidop zeggen, is vloeken in de onderwijskerk.’

Elite

Toch klinkt dat gevloek steeds luider. Dalende onderwijsprestaties leiden ertoe dat onderwijsexperts aan de alarmbel trekken. De besten worden niet alleen minder goed, maar een steeds grotere groep haalt ook het basisniveau niet. Vlaamse scholieren scoren het laagst op de motivatie om te presteren, blijkt uit de internationale onderwijsvergelijking PISA. En enkele maanden geleden bleek ook dat de Vlaamse tienjarigen op het vlak van leesvaardigheid sterk achteruitboeren.

De slechte resultaten kwamen bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) keihard aan. Ze roept op tot meer ambitie in het onderwijs - een roep die in Vlaanderen jarenlang niet door een onderwijsminister is uitgesproken. ‘De lat moet en zal omhoog’, zei ze gisteren nog in Het Laatste Nieuws.

Conservatieve stemmen waarschuwen al jaren dat de slinger te ver is doorgeslagen richting gelijke kansen. Nu krijgen ze ook steun vanuit onverwachte hoek, zoals Dirk Van Damme, de onderwijstopman van de denktank OESO. Jarenlang zette hij onder meer als kabinetschef van onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) de bakens van het Vlaams onderwijs uit. In De Morgen sloeg hij vorige week een mea culpa. ‘De zorg voor excellente leerlingen is verwaterd, onbedoeld ook een beetje onder invloed van de gelijkekansenfilosofie.’

Niet alleen in Vlaanderen leeft dat gevoel, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). ‘Je ziet hetzelfde debat in Frankrijk, Engeland of Nederland. Door de jarenlange focus op gelijke kansen was er inderdaad wat minder aandacht voor de top. De slinger slaat niet volledig terug, want zelfs de conservatievere stemmen willen nog altijd zo veel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk brengen. Ook de school van Theo Francken is niet alleen op de elite gericht. Het is eerder een correctie: de aandacht mag niet langer alléén naar gelijke kansen gaan.’

Plus est en vous

Bij de onderwijsverstrekkers leidt het tot tandengeknars. De tegenstelling tussen excellentie en gelijke kansen is vals, vinden ze. ‘Kwaliteit is onze hoogste prioriteit’, zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs of GO!. ‘Dat betekent dat we ongeacht de achtergrond van kinderen inzetten op hun talenten en die zo veel mogelijk ontwikkelen. Dat kinderen ook graag naar school moeten gaan, staat niet haaks op excellentie.’

Het katholiek onderwijs benadrukt bijvoorbeeld het ‘plus est en vous’-principe van de jezuïeten die excellentie, terwijl bij de Don Bosco-colleges de focus op de emancipatie van arbeiderskinderen lag. ‘Die verschillende pedagogische tradities hebben elkaar bevrucht’, zegt topman Lieven Boeve. ‘Excellentie en emancipatie versterken elkaar. Onze scholen leggen de lat hoog. Niet alle leerlingen zullen over die lat raken, maar het is wel onze taak om zo veel mogelijk leerlingen zo dicht mogelijk bij de lat te brengen. Elke school doet dat op haar manier.’

Onderwijs is voor Boeve niet zomaar synoniem voor gelijke kansen. ‘We willen dat alle leerlingen - los van hun achtergrond of capaciteiten - zo veel mogelijk leren. Maar we kunnen niet voor elke leerling naar een gelijke uitkomst streven. Precies daarom zijn we wantrouwig tegen overheidsinmenging die naar eenheidsworst en gelijkheid streeft.’

Ideologische strijd

Boeve lost daarmee een waarschuwingsschot, want dit voorjaar wordt een belangrijke ideologische strijd beslecht. Dan hakt de politiek knopen door over de eindtermen en de basisgeletterdheid. De eerste leggen vast wat zo veel mogelijk leerlingen moeten kennen en kunnen.

De basisgeletterdheid is een nieuw ‘controlemechanisme’ vanuit de politiek op het onderwijs. Het bepaalt voor bijvoorbeeld Nederlands de minimumdoelen die èlke leerling moet halen. Voor het eerst moeten alle leerlingen dus voor bepaalde vakken dezelfde inhoudelijke doelen halen. Net zoals Boeve plaatst het GO! daar vraagtekens bij. ‘De doelen mogen niet zo gedetailleerd zijn dat er geen ruimte meer is om de vrijheid van onderwijs in te vullen’, zegt Verdyck.

Voor pedagoog De Bruyckere is de invulling van de basisgeletterdheid een sleutelmoment voor de vrijheid van onderwijs. ‘De vraag is hoe hoog de politiek de lat zal leggen. Hoe gedetailleerd wordt die basisgeletterdheid ingevuld? Vooral de N-VA en CD&V trokken de kar van de basisgeletterdheid.'

Dit voorjaar volgt een sleutelmoment. Is de politiek bereid om de strijd over de vrijheid van onderwijs aan te gaan? pedro de bruyckere pedagoog