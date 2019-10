‘Ik zou dit regeerakkoord nooit zelf hebben geschreven'

Ze raakte verkozen met de belofte ‘Let’s shake things up’ en is nu al de luis in de pels van de Vlaamse meerderheid. Sociaal onderneemster Sihame El Kaouakibi spiegelt zich aan de Amerikaanse Alexandria Ocasio-Cortez. ‘Ik sta ergens voor en ben niet bang daarvoor uit te komen.’

‘Geef haar twee jaar en we horen er niets meer van.’ Ervaren Wetstraatrotten doen meewarig over de branie waarmee de 33-jarige Sihame El Kaouakibi het Vlaams Parlement is binnengewalst. De Antwerpse bezielster van het stads- en jongerenproject Let’s Go Urban zette op vraag van de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) de stap naar de politiek. Ze beloofde haar kiezers het status quo in de Vlaamse politiek in vraag te stellen en dat wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen. Zo steunde ze de vraag van de oppositie om de begrotingscijfers te krijgen voor het Vlaams Parlement zijn vertrouwen aan de regering gaf en liet ze in het halfrond haar bezorgdheid blijken over het geplande neutraliteitsprincipe voor leerkrachten. Haar pleidooi viel op een koude steen. Volgens Vlaams N-VA-fractievoorzitter Wilfried Vandaele moet ze de gewoonten van het halfrond nog leren kennen. ‘Ze is nieuw en het is eigenlijk niet de gewoonte dat individuele parlementsleden zich op zo’n moment uitspreken’, zei hij in ‘De Zevende Dag’.

‘Moeten we dan allemaal zwijgen en gewoon op een knopje duwen?’ vraagt El Kaouakibi zich af. ‘Zijn opmerkingen bevestigen enkel het wantrouwen in de politiek. Tien jaar geleden ben ik zonder netwerk en met maar 150 euro op mijn rekening Let’s Go Urban gestart. Toen hebben velen me afgeschreven nog voor ik was begonnen. Men zei toen ook: geef ze een jaar. Ik heb hen ongelijk bewezen en ik hoop dat nu opnieuw te doen.’

Sihame El Kaouakibi (33) is de oprichtster en directeur van de sociaal-culturele jongerenondernemingen Let’s Go Urban, Welovebxl en Wanna Work. Dit jaar kreeg ze de tweede plaats op de Antwerpse Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement en sinds juni zetelt ze in het halfrond. El Kaouakibi groeide op in Boom als de op een na jongste in een gezin van zeven kinderen en woont in Antwerpen. Ze studeerde af als leerkracht lager onderwijs en master in de onderwijskunde.

Zes jaar geleden gaf u een dubbelinterview met de N-VA’ster Zuhal Demir. Zij zei toen al dat u een goede politica zou zijn. Waarom heeft u zo lang gewacht?

Sihame El Kaouakibi: ‘Ik vind dat mensen te vroeg in de politiek stappen. Hoe kun je in een commissie Werk zetelen als je zelf nog nooit ergens anders gewerkt hebt? Het was niet mijn plan op een lijst te staan, maar de discussie over het Marrakeshpact (het VN-migratiepact waarover de federale regering viel, red.) was voor mij een kantelpunt. De manier waarop, enkel om stemmen te winnen, over dat pact werd gepraat was zo ongeloofwaardig. En dat net na de gemeenteraadsverkiezingen en in een land waar het vertrouwen van de burger in de politiek al zo laag is. Bart heeft me uiteindelijk over de streep getrokken. Toen ik hem zei dat het te vroeg was, zei hij dat de vraag voor iedereen te vroeg komt en er nooit een juist moment is.’

Er trokken verschillende partijen aan uw mouw. Waarom Open VLD?

El Kaoukibi: ‘Ik kan me in geen enkele partij 100 procent vinden, maar ik geloof wel in het liberale verhaal. Marleen Van Ouytsel (VLD-politica, red.) heeft na de lerarenopleiding alle deuren voor mij geopend. Letterlijk en figuurlijk, want ze heeft me een netwerk bezorgd waardoor ik met Let’s Go Urban kon beginnen. Zij heeft me geleerd dat er een verschil is tussen zorgen voor mensen of ervoor zorgen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Die empowerment is ook het verhaal van Let’s Go Urban. Ik heb het geluk gehad dat mensen ambitie voor mij hebben gehad. Mensen de kans geven verantwoordelijkheid te nemen en hen daartoe de kracht geven is een liberaal verhaal, geen socialistisch. We moeten stoppen met paternalisme en we moeten vooral de drempels naar beneden halen.’

Ik ging op basketsloefen een businessplan pitchen terwijl ik amper wist wat een businessplan of een pitch was.

U heeft net een regeerakkoord goedgekeurd dat de drempels voor nieuwkomers verhoogt.

El Kaouakibi: ‘Ik had die prijs van 360 euro voor inburgeringscursussen voor nieuwkomers er liever niet zien in staan. Je leeft nu eenmaal in een democratie met verschillende partijen waarmee je een compromis moet sluiten. Vergeet niet dat we er heel veel van de initiële voorstellen hebben uitgehaald en andere hebben, toegevoegd, zoals de strijd tegen discriminatie. Als ik een businessplan schrijf, doe ik dat volledig zelf. Ik zou dit regeerakkoord niet zelf hebben geschreven. Precies daarom vind ik het belangrijk mijn stem te laten horen over de dingen waarmee ik het niet eens ben, zoals de neutraliteit voor openbare functies. Maar moet je daarom een heel regeerakkoord wegstemmen? Ik heb mijn vertrouwen gegeven aan een regering om dat regeerakkoord zo goed mogelijk uit te voeren. En ik ben daar eerlijk in: als Bart Somers geen minister van Samenleven was geworden, had ik misschien een andere keuze gemaakt.’

Te kritische parlementsleden worden weleens op de vinger getikt door hun partij. Bent u door niet bang voor?

El Kaoukibi: ‘Ik ben kritisch, maar constructief. Ik neem mijn verantwoordelijkheid in de thema’s die ik belangrijk vind, zoals gelijke onderwijskansen. Ik ben er zeker van dat mijn partij me ook die vrijheid zal geven.’

Heeft u u afgevraagd of u wel echt iets kunt veranderen in de politiek? Velen raken gedesillusioneerd.

El Kaoukibi: ‘Natuurlijk. Ik heb Inge Vervotte (ex-CD&V-politica, red.) daarover gecontacteerd omdat zij voor mij een groot voorbeeld was. Het is niet omdat mensen zoals zij op een gegeven moment met de politiek stoppen dat ze niets hebben verwezenlijkt. Ik zie nu al dat ik impact heb door mensen opnieuw voor politiek te interesseren en jongeren ervan bewust te maken dat hun stem ertoe doet.’

We moeten de drempels in het onderwijs wegwerken.

Welk advies kreeg u van Inge Vervotte?

El Kaoukibi: ‘Authenticiteit. Blijf jezelf. Dat is niet altijd gemakkelijk als je in een spel speelt dat niet het jouwe is. Ik ben leerkracht lager onderwijs en de stap naar het bedrijfsleven was niet evident. Ik ging op basketsloefen een businessplan pitchen terwijl ik amper wist wat een businessplan of een pitch was. Dat maakt je onzeker. Uiteindelijk ga je je bijna gedragen naar de rol die anderen van je verwachten. Ik ben toen opnieuw naar mezelf moeten gaan. Nu ben ik opnieuw Sihame, heel street, heel urban, tussen de jongeren, all good.’

‘Dat spreekt me ook aan bij iemand als Alexandria Ocasio-Cortez (een boegbeeld van de linkerzijde van de Amerikaanse Democraten, red.). Zij inspireert vanuit haar eigen kracht en doet net zoals ik aan community building. Net zoals zij sta ik ergens voor en ben ik niet bang daardoor uit te komen. Dat is niet heel Vlaams. Maar ik ben hier niet gekomen om de status quo te bestendigen, maar om iets te realiseren.’

Wat wilt u binnen vijf jaar bereikt hebben?

El Kaouakibi: ‘We moeten de drempels in het onderwijs wegwerken. Niet alle ouders kunnen de school betalen en de sense of urgency om daar iets aan te doen ontbreekt. De kloof tussen jongeren uit kansarme en kansrijke gezinnen blijft te groot. We hebben in het regeerakkoord afgesproken het geld voor gelijke onderwijskansen op wijkniveau te bundelen om gerichter aan de slag te gaan. Kinderen starten niet gelijk, maar we moeten wel iedereen dezelfde kansen geven om de eindmeet te halen.’

Ik vind afbraakpolitiek tegenover het middenveld geen goed idee.

Gelijke onderwijskansen is niet meteen de prioriteit van dit regeerakkoord.

El Kaoukibi: ‘De prioriteit is excellent onderwijs. Als het over excellent onderwijs gaat, moet het over kennis, maar ook over gelijke kansen gaan. Ik ga daar zelf voorstellen voor uitwerken. Ik ben voorstander van een onderwijsminister die het onderwijs goed kent of er zelf uit komt. Je voelt dat Ben Weyts (N-VA) zich nog wat moet inwerken. Dat is normaal en hij heeft in de vorige regering al bewezen dat hij hard kan werken, maar de klok tikt. Het lerarentekort is een gigantische uitdaging en de maatregelen die in het regeerakkoord staan, zijn nog theorie.’

U bent zelf sociaal ondernemer. Betreurt u de besparingen op het middenveld?

El Kaoukibi: ‘Absoluut. Ik vind afbraakpolitiek tegenover het middenveld geen goed idee. Ik ben een deel van dat middenveld en ik weet hoe belangrijk dat is voor ons sociaal weefsel. Maar ook in het middenveld heerst een status quo en is er weinig ruimte voor nieuwkomers. Dat we ook iets meer naar de resultaten kijken, vind ik goed. Maar er zijn ook organisaties waar helemaal niet in geknipt mag worden, zoals het Netwerk tegen Armoede.’