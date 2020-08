Ilse Uyttersprot, volkse politica met zelfrelativering en incidentrijk parcours

Ilse Uyttersprot, oud-burgemeester van Aalst, is dinsdag om het leven gebracht. Voor CD&V was ze meer dan 30 jaar actief in de politiek, vooral op het lokale niveau.

De politie vond dinsdagochtend het levenloze lichaam van Ilse Uyttersprot (CD&V) in Aalst, nadat haar partner zich had aangegeven bij het politiecommissariaat. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat het gaat om een moord in de 'relationele sfeer'.

In Aalst, waar Uyttersprot tussen 2007 en 2012 burgemeester was, reageren de inwoners geschokt. In de lokale CD&V-afdeling had niemand de indruk dat er problemen waren tussen haar en haar partner.

Volksvrouw

Uyttersprot stond bekend als een echte volksvrouw. 'Het liefst was ze gewoon onder de mensen. Ze had haar hart altijd op de tong. Haar grootste passies waren het verenigingsleven en het carnavalsgebeuren', luidt het bij de lokale CD&V-afdeling. Die voorliefde voor verkleedpartijtjes tilde ze naar een hoger niveau toen ze verkleed als agent ontsnapte uit een gemeenteraad, om betogende brandweermannen te ontwijken.

Ook de nationale politiek reageert geschokt. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V), die samen met Uyttersprot rechten studeerde in Gent, is 'vol ongeloof'. CD&V-voorzitter Joachim Coens opende een digitaal rouwregister.

Politieke genen

Politiek zat Uyttersprot in de genen. Haar vader, Raymond Uyttersprot, was als CVP'er burgemeester van Moorsel en na de fusie van Aalst. Al op jonge leeftijd werd ze actief bij de christendemocratische jongeren en vanaf 1989 zetelde ze in de Aalsterse gemeenteraad. Tussen 1996 en 1999 was ze medewerker op het kabinet van Reginald Moreels (CVP), staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking.

In 2006 raakte ze als lijsttrekker van de kartellijst CD&V-N-VA verkozen met meer dan 4.000 voorkeursstemmen, waarna ze burgemeester werd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 moest ze haar burgemeesterssjerp overdragen aan Christoph D'Haese (N-VA). Uyttersprot werd schepen voor Cultuur, Sport en Jeugd.

Schepen zonder bevoegdheid

Dat mandaat eindigde vorig jaar met een sisser na een dispuut met burgemeester D'Haese. Hij verweet haar te vaak cavalier seul te spelen in het schepencollege en vertrouwelijke informatie over de meerjarenbegroting naar de pers te lekken. Pro forma bleef Uyttersprot schepen, maar al haar bevoegdheden moest ze overdragen aan het college. Het leidde in november tot een politieke crisis tussen CD&V en de coalitiepartners N-VA en Open VLD.

Bij de verkiezingen van 2007 raakte Uyttersprot verkozen in het federale parlement, waarin ze zetelde tot 2010. Maar nationale bekendheid verwierf ze vooral door een compromitterend filmpje dat op het internet circuleerde. Daarin was te zien hoe ze seks had op een openbare plaats op vakantie in Spanje. Met haar carnavalsoutfit alludeerde ze het jaar nadien met enige humor op het incident.