Indoorsporten verboden vanaf woensdag

Douches en kleedkamers gaan ook op slot, behalve in zwembaden. Kantines blijven voorlopig wel open, maar daar gelden dezelfde regels als in de cafés. Voorts blijft publiek toegelaten bij sportwedstrijden: maximaal 200 toeschouwers voor indoorwedstrijden en 400 outdoor.

'Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn', zegt Weyts. 'Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten'. Sportkampen kunnen tijdens de herfstvakantie wel nog doorgaan, maar volgens de protocollen die van toepassing zijn op alle jeugdkampen.