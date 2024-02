Ineos-topman Jim Ratcliffe: ‘Niemand wil in Europa investeren als het zulke onnozele regels heeft’

Zowel Belgische als Europese politici hebben getoond dat ze het belang inzien van de Europese industrie, zegt Ineos-oprichter Jim Ratcliffe in een exclusief gesprek met De Tijd. Maar de reputatieschade door de vernietigde vergunning voor de ethaankraker Project One is al geleden. ‘Niet toevallig zegt ExxonMobil dat het schrik heeft om in Antwerpen te investeren.’